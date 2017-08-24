Herkes iftihar edecek

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kurtulmuş, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hakkında bilgiler verdi, soruları cevapladı. Çok büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Hem fonksiyonelliği hem binanın mimari değeri bakımından hem binadaki kültür çalışmalarının gücü bakımından şunu çok açık söyleyebilirim ki, Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin uluslararası alanda da övüneceği büyük projelerden birisi olacak. Bunun için gayretle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



AKM projesinin yapımına ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceğine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "Şu aşamada detaylarını vermemizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Projenin detayları henüz netleşmediği için süreç başlamamamıştır. İhalesi ortaya çıktığında net bir takvim ortaya çıkacaktır" diye yanıt verdi.



KÜLTÜR MİRASLARINDAN OLACAK

AKM'nin yeni projesinin kim tarafından yapılacağıyla ilgili bir soruya ise Kurtulmuş, şöyle yanıt verdi: "Sürecin netleşmesini bekliyoruz. Şu aşamada proje öncesindeki hazırlık safhasında, bütün değerlendirmeler devam ediyor. Mühim olan burada projeyi kimin yaptığı değil doğru bir projenin hayata geçirilmesidir. Sonuç çıktığında bunları detaylı paylaşacağız. Bazı projelerde maalesef kısa süre içerisinde lüzumsuz, hatta işin kendisiyle ilgili olmayan politik kamplaşmaların içerisinde oluyoruz. Bizim gayemiz AKM'yi böyle bir sürece getirmemektir. Herkesin iftihar edeceği kültürel bir proje olacak. Gelecek nesillere aktaracağımız Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olacak. Bunun için önce hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde tamamlayacağız, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."