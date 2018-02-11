TÜRKİYE, engelsiz turizme hazırlanıyor. Herkes için turizm hedefi için ilk olarak İzmir Selçuk ile Nevşehir Kapadokya seçildi. Uzmanlar, Türkiye’ye gelen bir turistin ortalama 687 dolar harcarken; engelli bir turistin yanındaki iki kişiyle birlikte ortalama 4 bin 500 dolar harcadığına dikkat çekti. 10 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin önemli meslek örgütlerinden biri olan Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Kültür ve Turizm, Ekonomi, Kalkınma ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına “Herkes için Turizm” başlıklı rapor sundu. Raporda, “Görsel, işitsel, zihinsel ve hareket sınırlılığı olan engellilerin yanı sıra erişim güçlüğü olan hamileler, küçük çocuklu aileler, obezler ve üçüncü yaş grubu kişilere sunulan turizm hizmet ve ürünleri” olarak tanımlandı.

Raporda, Türkiye’nin çabalarına rağmen turizmi “Deniz, kum, güneş” üçlemesinden çıkaramadığına dikkat çekilerek, yılın 4 ayının çok yoğun; diğer sekiz ayının ise oldukça sakin geçtiği anımsatıldı. Avrupa Birliği (AB) verilerine göre engellilerin seyahatlerinde düşük sezonu tercih ettikleri belirtilerek, Türk turizminin 12 aya yayılmasında herkes için turizm hedefinin büyük fırsat yaratacağı vurgulandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİN ÇARESİ

TUREB Başkanı Zeki Adalı, engelli bir turistin beraberinde iki kişiyle seyahat edip, ortalama 4 bin 500 dolar harcadığına dikkat çekti. Adalı, bu durumun genç işsizliğe nasıl çare olabileceğini şöyle anlattı: “Ülkemizde üniversite mezunu, eğitimli, genç işsizlik oranımız çok yüksek. İki engelli ailesi birlikte hareket ettiğinde 6 kişilik bir grup oluştururlar ki; 6 kişiye bir rehber, araç, şoför, araç içi yardımcı elemanı ile konaklama, yeme-içme, alışveriş düşünüldüğünde istihdama büyük katkı yapacak bir turizm türü bu. Bu alanda öncelikli hedefimiz Avrupa olacak. Avrupa nüfusunun yüzde 10’u engelli veya kısıtlı hareket kabiliyeti olan yaklaşık 75 milyon kişiden söz ediyoruz.”

EFES VE KAPADOKYA

Herkes için turizm hedefinde İzmir-Selçuk Efes ve Nevşehir Kapadokya ile Türkiye’nin öne çıkabileceğini belirten Adalı, “Her iki kent de dünyada bilinen ve merak edilen, markalaşmış yerler. Altyapı konusunda da yeterince iyiler, küçük takviyelerle standartları yakalayabiliriz” dedi.