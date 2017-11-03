Herkes İçin Adalet 7. Galasını Yaptı

Bu yıl "Adalet" ana temasıyla düzenlenen festivalin açılış programı, sinema ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Cemal Reşit Salonu'nda gerçekleştirildi. Sema gösterisiyle başlayan programda konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festival sayesinde hukuk ve sinema dünyasının bir araya geldiğini belirterek, "Biz adalet terazisine tutunmak için uğraş veriyoruz ama dünyamızda durum biraz farklı. Her yıl din, dil, ırk, mezhep, kültür ve ekonomik gibi birçok bakımdan ayrıştırmalar yapılıyor." dedi.
Barış ve Adalete katkı
Sözüer, tarih boyunca savaş nedenlerinin hiç değişmediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Yaşanan trajedilerin gerçek sebebi insanlar arasındaki farklılıklar değildir. Bunlar sadece bölme, cepheleştirme ve yöneltmek için kullanılmaktadır. Bugün Amerika'dan Avrupa'ya kadar, özellikle Müslümanlara, mültecilere yönelik nefret söylemi ve uygulamalarında da aynı durum söz konusu. Halbuki insanlığın büyük bir çoğunluğu barış ve adalet istemektedir. Ancak bu istek bugün de gerçekleşmekten çok uzaktadır. Demek ki tarihten yeterli ders çıkarmaktan da oldukça uzaktayız. İşte Suç ve Ceza Festivali'ni başlatıp sürdürürken bizim arzumuz barış ve adaletin sağlanmasında küçük de olsa kendi çapımızda katkı sağlamaktır."
Akademik Program
Festivalde, dünyanın birçok yerinden adalet ve barış temalı filmleri izlenime sunduklarını dile getiren Sözüer, "İran'dan İspanya'ya, Mısır'dan Hollanda'ya, İtalya'dan Bosna Hersek'e, Macaristan'a kadar pek çok akademisyeni Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında buluşturuyoruz. 'Sinemanın ve akademinin dilinden farklılıklar barış içinde bir arada yaşamamıza engel değildir' demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör ve Darbelere Karşı Hukuk Devletini Koruma
Sözüer, festivalin "Terör ve Darbelere Karşı Hukuk Devletini Koruma" başlıklı akademik programına işaret ederek, şunları anlattı: "Türkiye'de geçmişten bu yana yaşanan terör eylemleri 'seçilmiş iktidarlar Türkiye'de terörü engelleyemez' havası oluşturuyordu. Nitekim 15 Temmuz 2016 gecesi hatırlayacaksınız TRT'de 'Yurtta Barış, Cihanda Barış' adını alan darbeciler bir bildiri sundu. Bu bildiride de aynı gerekçe sunuluyordu. Bu durumda bütün darbelerin gerekçesi hep aynı olduğuna göre acaba terörü yapanlarla, planlayanlarla bu darbelerin planlayıcıları aynı mıdır? İşte bu sene darbe ve terörü birlikte ele almamızın sebeplerinden biri budur."
Onur Ödülleri Kıral ve Roxin’e
Pınar Altuğ ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, jüri ödüllerine plaket takdiminin yanı sıra "Sinema Onur Ödülü" Menderes Samancılar tarafından Erden Kıral'a, "Akademik Onur Ödülü" ise sağlık nedenleriyle programa katılamayan Prof. Dr. Claus Roxin adına Prof. Dr. Osman İsfen'e verildi. Program Sam Garbaski imzalı "Elveda Almanya" adlı filmin gösterimiyle sona ererken, gösterim öncesinde filmde rol alan Türk oyuncu Tim Seyfi de kısa bir konuşma yaptı.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması
Festival kapsamında 30 film izlenime sunulacak. Festival kapsamında yapılan "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nda "Ayaz", "Hayatın İçinde", "Davetsiz Konuk", "Güzel ve İtler", "Yol Ayrımı", "Geçmişteki Sır", "Hemşireler", "Rehineler", "Erkekler Ağlamaz" ve "Mor Ufuklar" olmak üzere toplam 10 film yarışıyor. Yarışma sonucunda "En İyi Film"e 10 bin avro ödül verilecek. Feride Çiçekoğlu'nun başkanlığını üstlendiği uzun metraj film yarışması jürisinde Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor.
Altın Terazi Kısa Film Yarışması
"Altın Terazi Kısa Film Yarışması"nda ise "Cumartesi Düşü", "Yanlış İnanç", "Güney Kutbu", "İki Parça", "Mirov - İnsan", "İçe Dönüş", "Mutlu Kedi", "Portakal", "Mülteciler" ve "Yeryüzündesin Bunun Tedavisi Yok" adlı filmler yarışacak. Yarışmanın kısa metraj bölümünde birinciye 2 bin 500 avro ödül takdim edilecek. Kısa metraj yarışmasının ana jürisi İlksen Başarır, Funda Eryiğit ve Faysal Soysal'dan oluşuyor. Ön jüride ise Korhan Bozkurt, Yosi Mizrahi ve Deniz Uğur bulunuyor.
Panorama ve İz Bırakanlar
Festivalin "Panorama ve İz Bırakanlar" ve "Yarışma" bölümleri kapsamında toplam 30 film, Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City's sinemalarında izlenime sunulacak. Panorama bölümünde de dünya festivallerinden seçilerek oluşturulan adalet temalı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise "Habertürk Seyirci Ödülü" verilecek.
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