Herkes böyle yüzmeye başladı... Şaşırtan trend!

Denizkızı mayosuyla yüzmenin iki bacağı birlikte hareket ettirme zorunluluğu nedeniyle daha fazla efor harcatarak kilo vermeye de katkıda bulunduğu öne sürülüyor.

Sadece ünlülerin değil sıradan insanların da yaklaşık bir metrelik kuyruktan oluşan bu mayoya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Geri Halliwell’in de mayosunu tasarlayan İngiliz Planet Mermaid şirketi geçen yıl satışların yüzde 65 oranında arttığını kaydetti.

Planet Mermaid’in kurucusu Magdalena Jovanoviç, oğluna otizm teşhisi konmasının ardından para toplayabilmek için bu işe girdiğini belirterek “Denizkızı kuyruğu konusunda piyasada bir eksiklik fark ettim, kostüm tasarımcısı olarak yeteneğimi kullandım ve denizkızı hareketini yakalamak için bu koleksiyonu hazırladım” dedi.

Jovanoviç, denizkızı kıyafetinin eğlenceli olduğunu, ancak tek ayaklı kuyruğu sayesinde insana hızlı yüzme imkanı da verdiğini anlatıyor.

Mayoların fiyatları 70 Sterlin’den (320 TL) başladığı belirtilirken Jovanoviç yeni koleksiyonunu piyasaya vermeye hazırlanıyor.