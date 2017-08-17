MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Herkes boğuldu zannediyordu! Gerçek ortaya çıktı

    Herkes boğuldu zannediyordu! Gerçek ortaya çıktı

    İHA
    17 Ağustos 2017 - 06:21Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 06:22

    Sinop'ta denize girdikten sonra kaybolan 35 yaşındaki psikolog Ömer Faruk Yalçın boğulduğu zannedilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yalçın'In, 5 saat sonra bir tekneye binerek balık tuttuğu ortaya çıktı

    Tatil için Ankara’dan gelen 35 yaşındaki psikolog Ömer Faruk Yalçın, saat 14.00 sıralarında Sinop’un TOKİ sahilinde arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Yalçın bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, iyi yüzme bildiği öğrenilen Yalçın'ın boğulmuş olabileceğini düşünerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve sahil güvenlik dalgıçları denizde arama çalışması yaptı. Yalçın’ın kaybolmadığı saat 19.00 sıralarında kuzenine gelen telefonla ortaya çıktı. Ömer Faruk Yalçın'ın yüzerek açıldığı, bir tekneye binerek balık tuttuğu öğrenildi. Yalçın, basın mensuplarına uzak bir yerden kıyıya çıkarak bölgeden ayrıldı.

    Etiketler: Sinop , ANKARA , Tatil , psikolog , Ömer Faruk Yalçın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri