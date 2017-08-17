Herkes boğuldu zannediyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatil için Ankara’dan gelen 35 yaşındaki psikolog Ömer Faruk Yalçın, saat 14.00 sıralarında Sinop’un TOKİ sahilinde arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Yalçın bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, iyi yüzme bildiği öğrenilen Yalçın'ın boğulmuş olabileceğini düşünerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve sahil güvenlik dalgıçları denizde arama çalışması yaptı. Yalçın’ın kaybolmadığı saat 19.00 sıralarında kuzenine gelen telefonla ortaya çıktı. Ömer Faruk Yalçın'ın yüzerek açıldığı, bir tekneye binerek balık tuttuğu öğrenildi. Yalçın, basın mensuplarına uzak bir yerden kıyıya çıkarak bölgeden ayrıldı.