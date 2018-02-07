Herkes bayÄ±la bayÄ±la yiyor ama bakÄ±n nerede yapÄ±lÄ±yor

BeyoÄŸlu Belediyesi ekipleri saÄŸlÄ±ksÄ±z ÅŸartlarda midye dolma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarlarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda midye dolmalarÄ±n TarlabaÅŸÄ±â€™ndaki metruk binalarda saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
AlÄ±nan izinlerin ardÄ±ndan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±tasÄ±, BeyoÄŸlu ZabÄ±tasÄ±, BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sabah erken saatlerde baskÄ±n dÃ¼zenledi. 120 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlarda yaklaÅŸÄ±k 2 ton midye dolmaya el konuldu.
BeyoÄŸlu ZabÄ±tasÄ± tarafÄ±ndan Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde midyelerin saÄŸlÄ±ksÄ±z ÅŸartlarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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