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    Herkes bayÄ±la bayÄ±la yiyor ama bakÄ±n nerede yapÄ±lÄ±yor

    Zeki GÃœNAL/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    07.02.2018 - 15:09 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda merdiven altÄ± olarak tabir edilen saÄŸlÄ±ksÄ±z ÅŸartlarda midye dolma yapanlara baskÄ±n dÃ¼zenlendi. BaskÄ±nda 2 ton midye dolma ele geÃ§irildi.

    BeyoÄŸlu Belediyesi ekipleri saÄŸlÄ±ksÄ±z ÅŸartlarda midye dolma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarlarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda midye dolmalarÄ±n TarlabaÅŸÄ±â€™ndaki metruk binalarda saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

    Herkes bayÄ±la bayÄ±la yiyor ama bakÄ±n nerede yapÄ±lÄ±yor

    AlÄ±nan izinlerin ardÄ±ndan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±tasÄ±, BeyoÄŸlu ZabÄ±tasÄ±, BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sabah erken saatlerde baskÄ±n dÃ¼zenledi. 120 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlarda yaklaÅŸÄ±k 2 ton midye dolmaya el konuldu.

    Herkes bayÄ±la bayÄ±la yiyor ama bakÄ±n nerede yapÄ±lÄ±yor

    BeyoÄŸlu ZabÄ±tasÄ± tarafÄ±ndan Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde midyelerin saÄŸlÄ±ksÄ±z ÅŸartlarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

    Herkes bayÄ±la bayÄ±la yiyor ama bakÄ±n nerede yapÄ±lÄ±yor

    Herkes bayÄ±la bayÄ±la yiyor ama bakÄ±n nerede yapÄ±lÄ±yor

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    Etiketler: midye , beyoÄŸlu , midye operasyonu , son dakika
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