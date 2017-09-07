'Herkes artık servis şoförü olamayacak'

“STANDART HAZIR YETERLİLİK HAZIRLANIYOR”

Konuya ilgili yazılı açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son yaşanan istenmeyen olayların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla görüşerek çözüm için artık mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması konusunda görüş birliğine varıldı. Standart resmi gazetede yayınlandı. Şuan standartla ilgili yeterlilikler hazırlanıyor. Yeterliliğin hazırlanması ile artık her önüne gelen servis şoförülüğü yapamayacak. Mutlaka MYK tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi gerekiyor. Yani artık servis şoförlüğü için ehliyet ve SRC belgesi yeterli olmayacak. Yeni düzenleme ile eski şoför abiler geri gelecek. Ahlaki ve toplum değerlerine uyan sürücüler olacak” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR”

Açıklamasında velileri de uyaran Bendevi Palandöken, “Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Onların güvenliğinden hepimiz sorumluyuz. Üç kuruş ucuz olsun diye korsan servis araçlarını tercih etmeyin. 62 binin üzerinde odalarımız tarafından yakından denetlenebilir servis aracı var. Yeni düzenlenen standart ve yeterlilik doğrultusunda hazırlanan sınavlarda gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteremeyenler başrısız sayılacak ve servis şoförlüğü yapamayacak. .Çocuğunun güvenli şekilde okula gidip eve dönmesini her anne baba istiyor. Fakat piyasada denetimden uzak okul servis araçları hayli fazla. Rastgele iyi araştırılmamış servis aracı ile anlaşmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLER SERVİSE REHBER ÖĞRETMEN EŞLİĞİNDE İNİP BİNECEK”

Servis aracı şoförü meslek standardının Resmi Gazetede yayınlandığını belirten Palandöken, “Bu ulusal meslek standardı ile mesleğin tanımı yapıldı. Buna göre, öğrenciler araçlara rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak, her öğrencinin emniyet kemeri takması sağlanacak. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun ve güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzemeleri kontrol edecek, Öğrenciler servis aracına mevcut listeye göre kontrol edilecer alınacak. Servis aracı şoförleri ilgili meslek kuruluşları tarafından verilecek eğitimleri de takip etmekten sorumlular. İlgili kurumlar okul servis araçlarına ilişkin yapacakları düzenlemelerde, servis aracı şoförü ulusal meslek standardını göz önüne almaları gerekiyor. Standart dışına çıkan serviscilerin belgeleri iptal edilecek” şeklinde konuştu.