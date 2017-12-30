Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Herkes akın etti!.. Yılbaşı tatili için ellerinde bavul geceden sıraya girdiler

    Herkes akın etti!.. Yılbaşı tatili için ellerinde bavul geceden sıraya girdiler

    Hüsnü EVREN/AYVALIK, (DHA)
    30.12.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı’nda, yeni yılı karşılamak için Yunanistan’ın Midilli Adası’na giden tatilciler yoğunluk oluşturdu.

    Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Türk, yeni yıla Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adalarında girebilmek için plan yaptı. Yunan adası Midilli’ye gitmek isteyenler Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde bu sabah kuyruk oluşturdu.

    Herkes akın etti.. Yılbaşı tatili için ellerinde bavul geceden sıraya girdiler

    Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli’ye gittiklerini söyledi. Yağışlı havaya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 550 tatilci, Midilli’ye gitti.

    Kış ortası olmasına rağmen yılbaşı nedeniyle Midilli’ye olan ilgi Ayvalık’taki turizm acentelerinin yüzünü güldürürken, esnafı da mutlu etti. Seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, geçen yıla göre bu yıl Midilli’ye Türk tatilcilerinin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Ayvalık’ta esnaflık Yavuz Tanyel ilk kez Midilliye gideceğini belirterek, "Esnaf olarak her hafta perşembe günleri Ayvalık’ta kurulan semt pazarımıza Midilli Adası’ndan gelen müşterilerimle yılbaşını geçirmek için gidiyorum" dedi. Tatilcilerden Adem Kaçakasıl işinin rehberlik olması nedeniyle Midilli’ye sık sık gidip geldiğini söyledi. Adem Kaçak, Midilli’nin Türkiye’ye göre biraz daha ekonomikken, dolar ve euro kurlarının yükselmesiyle bu avantajın ortadan kalktığını söyledi. Şaziye Karlıklı ile Ayşe Esme de tatillerde Yunan adalarını Türkiyeye göredaha ekonomik oldukları gerekçesiyle tercih ettiklerini söyledi.

    Herkes akın etti.. Yılbaşı tatili için ellerinde bavul geceden sıraya girdiler

    Yılbaşı tatili planı yapanlar için Ayvalık’tan Midilli’ye yarın da sefer yapılacağı belirtildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: tatil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri