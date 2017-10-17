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    Herkes adayını çıkarsın

    Umut ERDEM / ANKARA
    17.10.2017 - 02:05 | Son Güncelleme:

    YENİ parti kurma çalışmalarının sonuna gelen Meral Akşener, bir yandan da 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için strateji geliştiriyor.

    Akşener, seçimlerde 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu’nda, hayır bloku içinde yer alan diğer siyasi partilerin de kendi adaylarını göstermelerinden yana tavır sergileyecek. 25 Ekim’de partinin kuruluşunu Ankara’da açıklayacak olan Akşener’in yeni partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de stratejisi belli. Akşener, herkesin kendi adayını göstermesinin daha demokratik bir seçime zemin hazırlayacağı görüşünü savunuyor. Akşener ve ekibi, ancak seçimlerin ikinci tura kalması durumunda diğer partilerle tek aday üzerinde uzlaşmayı hedefliyor. Yeni partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir diğer hedefi ise her partinin güçlü isimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında yer alması.

    DEMİRTAŞ ÖRNEĞİ

    2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde de duran yeni partide, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın aday olarak meydanlarda yakaladığı ivme de değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Demirtaş’ı lider olarak bir sonraki döneme taşıdığı belirtiliyor. Bu örnekten hareketle de Akşener ve arkadaşları, “Akşener ile birlikte CHP’nin de Erdoğan’ın karşısına güçlü bir aday çıkarması halinde seçimlerin ikinci tura kalacağı” varsayımı üzerinde duruyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , seçim
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