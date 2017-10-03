‘Herkes açık uçlu sorulara geçiyor’

Yılmaz, “Herkes artık açık uçlu sorulara, yazılıya geçiyor, klasik olan en iyisidir” dedi. Yılmaz dün AK Parti’nin Meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilerin soruları üzerine muhalefetin açık uçlu sorulara yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Bakan Yılmaz, analiz yapabilme, kritik düşünebilme yeteneğini kazandırabilmek için bu soruların gerektiği konusunda eğitim uzmanlarının aynı fikirde olduğunu söyledi. Yılmaz, “Dünya nereye gidiyor? Finlandiya ne yapıyor? Herkes artık açık uçlu sorulara, yazılıya geçiyor. Klasik olan en iyisidir” diye konuştu. Sınavların, ölçme değerlendirme sisteminin tamamı olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Ölçme değerlendirme eğitim sisteminin bir bölümüdür. Sınav onun içerisinde çok az bir bölümdür. Dolayısıyla, küçücük bir bölümü değiştirirken bütün sistem değiştirilmiş gibi böyle bir mübalağa doğru değildir” görüşünü savundu.