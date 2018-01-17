Herhalde Almanya bu hatayı yapmaz!

OLUŞUMUN internet sayfasında ve Facebook hesabında, “Şimdi sığınmacıların vasisi olun” başlığıyla yayımlanan açıklamada, grubun Hamburg şubesindeki bazı taraftarlarının, uzmanlardan sığınmacı çocukların vasiliği konusunda bilgi aldığı belirtildi.

Bu konuda kendilerinin de yakında eğitim verecekleri kaydedilen açıklamada, “Diğer vatanseverleri de bu alanda seferber olmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, bu projenin aynı zamanda, yabancı gençlerle görüşmek için bir fırsat olarak değerlendirileceğinin altı çizilirken, bu esnada onlarla ‘misafir oldukları ülkeye yönelik yanlış beklentileri üzerine konuşacakları’ aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Çocukları Koruma Birliğinin (DKSB) ülkeye yalnız başına gelen sığınmacıların vasiliğini üstlenmek isteyen aşırı sağcılar konusunda yargı organlarını uyardığı belirtildi.

Irkçı Identitaere Bewegung adlı oluşum, Almanya’nın iç istihbarat birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da izleniyor.