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    Herakles’ten ilk fotoğraf

    DHA
    19.09.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 23:05

    Perge antik kentinden kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles lahdi, Antalya Müzesi'nde sergileneceği alana yerleştirildi. Özel bir kaplamayla çevresi kapatılan lahit, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı açılış sonrası görülebilecek.

    ANTALYA’nın Aksu ilçesindeki Perge antik kentinden 1960’lı yıllarda kaçırılan Herakles lahdi, 2010 yılında İsviçre’nin Cenevre gümrüğünde ele geçirilmişti. 

    Yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül’de kendi topraklarına geri dönen Herakles lahdi, Antalya Müzesi deposundan alınarak müzedeki lahitler salonunda, diğer lahitlerin bulunduğu alandaki özel bölüme yerleştirildi. Antalya’ya getirildikten sonra sadece havalimanında dışı kapalıyken görüntü alınmasına izin verilen lahtin ilk fotoğrafına DHA ulaştı. Antalya Müzesi deposuna kaldırılan lahit, yaklaşık 5 günün ardından kendisi gibi yurtdışına kaçırılıp 1998’de Almanya’dan getirilen ikizinin yanına konuldu. Yaklaşık 15 metrekarelik özel bir alan ve ışıklandırma yapılan Herakles lahdinin etrafı ise özel bir kaplamayla kapatıldı. Ziyaretçilerin henüz görmesine ve fotoğrafının çekilmesine de izin verilmeyen Herakles lahdinin açılışını, önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Açılış sonrasında lahit ziyarete açılacak. Yorgun Herakles heykeli ile komşu olan lahit için bir de sinevizyon hazırlandı. Sinevizyonda lahdin hem tarihi özellikleri hem de yurtdışına kaçırılış ve geri getiriliş hikâyelerine yer veriliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , antalya , Herakles
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