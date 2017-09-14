Herakles ülkesine döndü

PERGE antik kentinde 1960’lı yıllarda yapılan bir kaçak kazıda bulunan ve yurtdışına kaçırılan Herakles Lahdi uzun hukuk mücadelesinden sonra Antalya’ya döndü. Lahdi Antalya’ya götürmek üzere İsviçre’ye giden Antalya Müzesi yetkililerinin denetiminde THY uçağıyla Antalya Havalimanı’na inen lahdi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar VIP Lounge’da karşıladı.

MÜZEYE TAŞINDI

Herakles lahidi havalimanından Antalya Müzesi’ne taşındı. Müzede ikizinin yer aldığı salon Herakles Lahdi’nin sergilenmesi için hazırlandı. Lahit 22 Eylül Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılacağı törenle sergiye açılacak. Kültür Bakanlığı yetkilileri, Almanya, ABD, Rusya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya ve Portekiz’deki eserlerin de takibinin yapıldığını ve iadesi için çalışıldığını belirtti.

MÜZAKERE VE YARGI

Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla kültür varlıklarının yurtdışına kaçırılmasına yönelik faaliyetler ve kaçırılan eserlerin iadesinde sağlanan başarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Genel Müdür Yalçın Kurt, “Yurtdışına kaçırılan eserlerin iadesi yasadışı kazıların ve ihracın belgelenemesi nedeniyle çok güçtür, ancak imkansız değildir. Bunun iki yolu vardır. Biri yargı yolu, diğeri de müzakere. Ülkemiz kökenli eser iadesine en iyi ve son örneği Herakles lahdidir” dedi.

LAHDİN DNA’SI ALINDI

UNESCO sözleşmesine göre yurdışına kaçırılan eserlerin Türkiye’den gittiğinin ispat edilmesi gerektiğini belirten Kurt, “Bu eserin ispatı için insandan alınan DNA örneği gibi Perge’den kum numuneleri eserden alınan numunelerle karşılaştırıldı. Kriminal raporların hepsi lehimize sonuçlandığı için eser ben Perge’ye aitim dedi. Bunun sonucunda da iade kararı verildi” diye konuştu.

2010’DA ELE GEÇİRİLDİ

İsviçre’nin Cenevre gümrüğünde 2010 yılında ele geçirilen Perge kökenli Herakles lahdinin yürütülen soruşturma sonucunda 2015 yılında Türkiye’ye iadesine karar verildi. İsviçre hükümeti konuyu üst mahkemeye taşıyarak iade kararına itiraz etmişti. Ancak İsviçre’nin itirazı geri çekmesiyle lahdin iadesinin önünde bir engel kalmadı. İsviçre’yle yapılan anlaşma sonucunda lahit Cenevre Üniversitesi’nde 3 ay sergilendi. Roma dönemine ait 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığındaki lahit, 50 yılı aşkın süre sonunda Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve bakanlık yetkilileri denetiminde ait olduğu topraklara getirildi.