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    Herakles lahdi Türkiye’de

    DHA
    14.09.2017 - 00:08 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 00:16

    Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu İsviçre'den Türkiye'ye getirildi.

    Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, bakanlık yetkilileri tarafından 6 Eylül’de Cenevre’de teslim alınmıştı.

    Herakles lahdi Türkiye’de

    Lahit Antalya Müzesi Lahitler Salonu'nda sergilenecek. Lahdin üzerinde Herakles'in 12 önemli görev betimlemeleri yer alıyor. 

    Lahit, 10 günlük tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletildi. Kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğunca tamamlanan lahit, bu sabah kamyonla Cenevre’den Zürih’e götürüldü. Ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla saat 22.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi.

    Herakles lahdi Türkiye’de

    Herakles Lahdi, Atataürk Havalimanı’ndaki kargo terminaline taşındı. Lahit, bugün THY’nin tarifeli uçağıyla Antalya’ya saat 08.40’da götürüleceği öğrenildi.

    Herakles lahdi Türkiye’de

     

    Etiketler: lahit , türkiye , herakles
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