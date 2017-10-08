Herakles cezası

ANTALYA’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nden 60’lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre’nin Cenevre Gümrüğü’nde ele geçirilerek, yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşı ardından 14 Eylül’de topraklarına dönen Herakles lahti, Antalya Müzesi’ne teslim edilmişti. 24 Eylül günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla bizzat açılarak, ilk defa burada gösterileceği belirtilen lahit, özel paketi içerisinde saklanıyordu.



DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Lahit sergileneceği alana yerleştirildiği sırada Müze Müdürü Mustafa Demirel tarafından cep telefonuyla çekildiği öne sürülen fotoğrafların, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile Antalya, Ankara ve İstanbul’da bazı üst düzey yöneticilere gönderilmesinin ardından, lahtin ilk fotoğrafı açılış yapılmadan basına yansıdı. Bakan Kurtulmuş’un yapacağı açılış öncesinde lahdin fotoğrafının yayımlanması nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nce Müze Müdürü Mustafa Demirel hakkında disiplin soruşturması açıldı.



MÜZE MÜDÜRÜNE KINAMA

Bakan Kurtulmuş tarafından 24 Eylül günü halka açılması planlanan Herakles lahtinin yasak olmasına rağmen fotoğraflarının çekilerek basına sızdırılması nedeniyle yapılan disiplin soruşturmasında, müze müdürü Demirel’e 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kınama cezası verildi.



