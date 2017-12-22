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    Her yönüyle YKS: Dinden muaf olanlar ne yapacak?

    Hürriyet Eğitim
    22.12.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

    YÖK, YKS ile ilgili akıllara takılan soruları cevapladı, lisans programlarının puan türlerini de açıkladı. Ön lisans programlarının puan türleri ise daha sonra yayınlanacak. Adayların merak ettiği din kültürü dersinden muaf olanların durumu, sınav ücreti ve en yüksek puanın kaç olacağı ise cevap buldu. İşte YKS ile ilgili son bilgiler ve daha önce açıklanan ayrıntılar.

    Yeni bilgilere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat gören adaylar TYT sınavında ilave Felsefe, 2’nci oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak. YGS-LYS sistemindeki gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında olacak. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecek.

    Üniversiteye yerleşmede TYT’nin katkısı ne kadarÜniversiteye yerleşmede TYT’nin katkısı ne kadar?

    Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu.

    Alan testi örnek soruları yayınlanacak mıAlan testi örnek soruları yayınlanacak mı?

    Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS'de dil hariç dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu. ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek.

    OBP’nin yerleştirmeye katkısı değişti miOBP’nin yerleştirmeye katkısı değişti mi?

    Etiketler: YKS , Yükseköğretim Kurumları Sınavı , Temel Yeterlilik Sınavı , YÖK , Yükseköğretim Kurulu , üniversite sınav sistemi , Üniversite Sınavı Ne Zaman
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