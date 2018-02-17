Her yıl 200 tekne satıyoruz

RALF Tezman, Tezman Holding’in 3’üncü kuşak temsilcisi. Daha çok küçük yaşlardayken yelkenci dedesi Selim Tezman’dan yelken yapmayı öğrenmiş. Yatçılıkla ilgili ilk bilgilerini de babasından almış. Deniz sevgisiyle büyüyen Ralph Tezman, aldığı eğitimden sonra sanayi yatırımlarıyla bilinen Tezman Holding çatısı altındaki denizcilik işlerine odaklandı. Ralf Tezman’la bu hafta başlayan Boat Show Eurosia öncesi buluştuk.

Tezmarin yatçılık alanında farklı markaları Türkiye distribütörü. Nasıl ilgi son dönemde?

-Şu günlerde tekne fuarı var. İlgiyi orada da göreceğiz. Tezmarin olarak Türkiye’nin en çok tekne getiren şirketiyiz. 18 yıldır şirkette aktif olarak çalışıyorum. Her geçen yıl ilgi arttı.

Euro üzerinden belirleniyor tekne fiyatları. Hiç mi olumsuz etkilenmedi satışlar?

- 2016’da etkilendi. Geçen sene satışlar yüzde 20 düştü. Birçok sektörde olduğu gibi bizde de zor geçen aylar oldu.

Tezmarin’in cirosu ne kadar?

- 270 milyon dolar grup ciromuz var. 2017’de 52 milyon Euro ciroyu Tezmarin yaptı.

Tezmarin yılda ortalama kaç tekne satıyor?

- 200 tekne satıyoruz. Bunların markaları ve boyları değişiyor. 1996 yılından bu yana tekne işi yapıyoruz. 2008 yılından beri dünyadaki en büyük tekne distribitörüyüz. Senede 200 ciddi bir rakam. Beneteau Grup da Tezmarin şirketinin distribütörü olduğu bir şirket. Onlar da dünyanın en büyük tekne üreticisi. Onlar Jeanneau da satın aldılar. Dünya pazarında Beneteau Grubu’nun satış payında da Tezmarin’in yüzde 60’lık payı var. Türkiye’de katamaran tekne satışlarının yüzde 75’ini de biz yapıyoruz. Beneteau’nın yıllık cirosu 1.5 milyar dolar civarında.

Yelkenli satışları arttı mı?

- Her zaman motorlu tekneler daha fazla satıyor. Bu Türkiye’de de böyle dünyada da böyle. Katamaran teknelere de son dönemde kayma var. Katamaran teknelerde yelken de olduğu için daha ekonomik ayıca bu teknelerin içi de çok rahat.

Sizin müşterilerinizin çoğu Türkiye’den mi?

- Biz Türklere satıyoruz tekneleri. Yüzde 1-2 oranında yabancı müşterimiz. İlk başladığımız yıllardan beri tekne finansmanını da yapıyoruz. Kendimiz grup olarak finanse ederek başladık bu sisteme. Tekne piyasası da gelişti. Banka kredileri, leasingler var. Tekne alıcıları uzun vadede ödeme yapıyor.

15 BİN TEKNE VAR





Türkiye’de marinalarda toplam kaç tekne vardır?

- Geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir çalışma yaptırdık. Marinalarda kayıtlı 14 binin üzerinde 15 bine yakın tekne var. Bunların da 4 binini biz satmışız.

15 bin rakamı aslında çok düşük değil mi?

- Çok düşük. Türkiye’de tekne sahibi olmak lüks. Marina sayısı da çok az. Son yıllarda biraz arttı. Yunanistan’ın marina kapasitesi de tekne sayısı da Türkiye’den fazla. Norveç’te 2 kişiden birinin teknesi var. Türkiye’de nüfus 80 milyon kişi. Bu kadar az olmamalı tekne sahipliği.

Grup olarak marina sahibi olmayı hiç düşünmediniz mi?

- Düşündük. Zaman zaman da gündemimize geldi. Biz de son dönemde marina projesiyle ilgileniyoruz. Yatırım olanaklarına bakıyoruz Kuzey Ege tarafında. Projelerimiz hazır ama daha beklemedeyiz.

Teknede ikinci el satışlar da çok fazladır. Hatta “herkesin teknesi satılıktır” da denilir. Nasıl ikinci el satışlarınız?

- 2. el bizim işimizin büyük bölümüne de kapsıyor. Bizden tekne almak isteyen müşterilerin ikinci el teknesini de alıyoruz. 2. el piyasası birinci elden daha fazla büyüyor. 2’nci el tekne.com sitesini de aldık. Çoğu tekne meraklısı internetten tekneleri takip ediyor.

Türkiye’nin şu gündeminde tekne alıcısı bulmakta zorlanmıyor musunuz?

- Tekne normalde lüks tüketim. Çok haklısınız. Para kazanan önce ev, araba alıyor. A ve A+ kesime hitap ediyoruz biz öncelikle. Bu kesim de tekne tutkum diye düşünüyor. Ancak yine son dönemde B sınıfı diyebileceğimiz, üst düzey çalışan profesyonellere de hitap ediyoruz.

CEO’ların tekne tutkusu var!

- Kesinlikle. Üst düzey yöneticiler arasında ortaklaşa tekne alınıyor. 3 profesyonel üst düzey çalışan imece usulü tekne alıyor. Yüzde 20’sini ödeyip, yüzde 80’inini zaman içinde ödüyorlar.

RALF TEZMAN KİMDİR?

Ralf tezman 1979 İstanbul doğumlu. Işık İlkokulu ve Saint Michel Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Amerika’da Boston’da Emerson College’de Reklamcılık ve Pazarlama okudu. Aynı zamanda yan dal olarak Psikoloji okudu. Daha sonrasında da Paris’te finans üzerine Institut Superior de Gestion’da eğitim aldı. Aile şirketi tezman Holding’te sorumluluk lan Ralf Tezman evli ve bir çocuk babası. Sıkı bir Galatasaray taraftarı.