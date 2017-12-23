Her yıl 100 milyon Euro’luk katkı

Siemens Türkiye’nin büyüme stratejisi çerçevesinde GOSB’ta toplam 150 bin metrekare alan üzerine kurulan Entegre Üretim Tesisleri’nin yatırım tutarı, Faz II kapsamında gerçekleştirilen yeni fabrikayla birlikte 65 milyon Euro’ya ulaştı. Tesislerin ülke ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon Euro katkıda bulunması bekleniyor. Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 1.000 kişiye istihdam sağlayacak olan yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası’nda, kontaktör ve aksesuarları, aşırı akım rölesi, otomatik sigorta, otomatik şalter aksesuar ve aksam parçalarının üretimi yapılacak.