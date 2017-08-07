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    Her yıl 1 kilogram böcek yiyoruz

    Ersin ARSLAN / STOCKHOLM, DHA
    07 Ağustos 2017 - 09:45Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:47

    İsveç’in Örebro Üniversitesi Biyoloji Profesörü Alf Ekblad, insanların her yıl farkında olmadan 1 kilogram böceği yediğini söyledi.

    EKBLAD, ne kadar yıkarsak yıkayalım, meyve ve sebzelerden bütün böcekleri temizlememizin imkansız olduğunu vurguladı. Alf Ekblad sadece tarla ve bahçeden topladığımız değil, marketlerden satın aldığımız sebze ve meyvelerde de çok miktarda böcek olduğunu söyledi Ancak, Ekblad’a göre sebze ve meyvelerdeki böcekleri sadece zararlı olarak görmemek gerekiyor.
    İsveç’li profesör, “Böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut. Ayrıca bazı sineklerin larvaları bol miktarda yağ içeriyor. Bunu, örneğin gelecekte kızartmalarda kullanmamız mümkün” diye değerlendirdi.
    ABDli bir araştırmacı grubu da gıda maddelerinin en fazla ne kadar böcek fragmanı bulunabileceğinin listesini çıkardı. Buna göre, 500 gram çileğin dört larva, 100 gram çikolatanın 60 böcek fragmanı içermesi normal.

    Etiketler: isveç , böcek , Sebze meyve , Alf Ekblad
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