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    Her yerde aranıyordu! 'Pala' yakalandı

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
    15.09.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:16

    Aydın'da çete elebaşı olmaktan hükümlü Ahmet Tekin Baykal’ın adamlarından olduğu iddia edilen ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ’Pala’ lakaplı Nusret Varlı (40), polis tarafından yakalandı.

    İzmir’de 9 yıl önce yapılan ve ’Anafor’ adı verilen operasyonla yakalanan Ahmet Tekin Baykal’ın adamı olduğu belirtilen Yusuf İzzettin Gülgör (62), İbrahim Hayati Köylü (49) ve ’Pala’ lakaplı Nusret Varlı, 2002’de, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’adam yaralama’ ve ’yağma’ suçlarından haklarında açılan davada 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesiyle aranan üç kişiden Gülgör ve Köylü geçen 5 Haziran’da polis tarafından yakalandı.

    HER YERDE ARANIYORDU

    Aynı dosyadan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan üçüncü kişi Nusret Varlı ise dün İstiklal Mahallesi Hal Caddesi üzerinde dolaşırken, polisin şüphelenmesiyle yakalandı.Varlı sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Etiketler: Aydın , Tekin Baykal , anafor operasyonu , Nusret Varlı
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