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    Her yerde aranıyordu... 4 gün sonra böyle bulundu

    İHA
    22.09.2017 - 20:19 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 20:42

    Antalya’nın Alanya ilçesinde kayıp olan 19 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu 4 gün sonra Antalya merkez Muratpaşa ilçesinde polis tarafından bulundu.

    Alanya'ya bağlı Değirmendere Mahallesi'nde oturan Ebru Kençsarı, 4 gün önce evden ayrıldı. Genç kızdan haber alamayan ablası Sinem Yılmaz ve eniştesi Mustafa Yılmaz, jandarmaya ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis Ebru Kençsarı'yı arama çalışması başlattı.

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Yalnız başına bilet aldıktan sonra otobüse binerek Muratpaşa ilçesine gittiği bilgisine ulaşan polis, harekete geçti. Bunun üzerine Ebru Kençsarı’yı ilçede yürürken bulan ekipler, ifadesi alınmak üzere Yenikapı Polis Merkezi’ne getirdi. İfadesinin ardından Kençsarı ailesine teslim edildi.

    Etiketler: Antalya , zihinsel engelli , genç kız
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