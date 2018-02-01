Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Her yerde aranıyor... Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

    Her yerde aranıyor... Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

    DHA
    01.02.2018 - 20:00 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 10’a yakın otomobilin aynalarını önce yumrukladı, ardından da tekmeleyerek kırdı.

    Olay sabaha karşı Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü ya da madde bağımlısı olduğu sanılan 20 yaşlarındaki bir erkek, park halindeki otomobillerin aynalarına zarar verdi. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yürüyerek giden kişi önce otomobillerin aynalarına eliyle vurarak zarar veriyor. Bir otomobilin kapalı olan aynasını açmaya çalışan şüpheli bunu başaramayınca geri dönüp aynaya yumruk ve dirseğiyle vuruyor, ardından da tekmeliyor.

    Her yerde aranıyor... Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı

    Sabah saatlerinde araçlarının aynalarının kırık olduğunu gören otomobil sahipleri durumu polisi bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri aynaları kırılan 10’a yakın otomobilde parmak izi araştırması yaptı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Her yerde aranıyor... Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı

    Etiketler: eskişehir , ayna , otomobil , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri