Her yerde aranan Ataşehir saldırganı böyle saldırmış!

Olay Ataşehir'de 29 Eylül tarihinde meydana gelmiş, yolda yürüyen 27 yaşındaki A.Ç. isimli kadına bir şahıs önce omuz ardından yumruk atmıştı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

"SEN BANA NASIL BÖYLE BİR ŞEY DERSİN" DEDİ, SALDIRDI

Saldırıya uğrayan kadının polis verdiği ifade ortaya çıktı. A.Ç. isimli kadın evine gittiği sırada siyah saçlı, kirli sakallı, beyaz tenli bir erkeğin kendisine çarptığını söyleyerek, "Yavaş olur musunuz" dedim. O da bana, "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" dedi ve beni omuzlarımdan yere itti, yere düşürdü. Bir müddet yerde kaldım" dediği öğrenildi.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Öte yandan, yaşanan olay karşısında tüm mahalleli şaşkın. Mahalle sakinlerinden Ferhat Karakuş, “Kadına şiddete hepimiz karşı gösteriyoruz. Bu başımıza da gelebilir kız kardeşimiz de olabilir. Bu şahıs büyük ihtimal sporcudur. Çünkü bir vuruşta kadını yere indiriyor. Yakınlarda spor salonu olduğu için, vücut da olduğu için büyük ihtimalle şahıs spor salonuna gidiyor” dedi.

Diğer bir vatandaş da saldırgana tepki göstererek, "Bizim mahallemizde böyle bir şey olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Saldırganın eşkalini belirleyen polis ise her yerde şahsı arıyor.