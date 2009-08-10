Her yer karanlÄ±k...

Bu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n nedeni ÅŸudur ki; bu akÅŸam TÃ¼rkiye Futbol Liginde ev sahibi takÄ±m Denizlispor'un sahasÄ±nda ikinci yarÄ±nÄ±n 59. dakikasÄ±na gelindiÄŸinde Ã§ok garip bir ÅŸey oldu ve Ä±ÅŸÄ±klar sÃ¶ndÃ¼. OrtamÄ± sadece ayÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlattÄ±. Tamam bu sÃ¶ylediklerim yeterince garip gelmeyebilir, sonucu henÃ¼z sÃ¶ylemedim Ã§Ã¼nkÃ¼. Bu durum tam olarak kÄ±rk dakika sÃ¼rdÃ¼.

1.Ligde top oynayan bir takÄ±m gece maÃ§larÄ±na da Ã§Ä±kÄ±yor ancak jeneratÃ¶r ÅŸehir ÅŸebekesi olmaksÄ±zÄ±n -yeteri kadar- Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. O zaman neden o jeneratÃ¶r var ya da ona neden bu isimle hitap ediliyor anlayamadÄ±m.Â Â

Â Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

Neyse sonuÃ§ olarak neredeyse maÃ§ ertelenecekti ki sorun giderildi de maÃ§ devam edebildi. Bu konuyla ilgili olarak umarÄ±m hem Denizlispor yÃ¶netimi hem de Federasyon bir aÃ§Ä±klama yapacak veÂde Ã¶nlem alacaktÄ±r.

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Ä°ÅŸte bu sebeplerden dolayÄ± bu akÅŸam ki maÃ§ beklenenin aksine ertesi gÃ¼ne sarktÄ±. Belki de futbol tarihine geÃ§ti.

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2009-2010 sezonun ilk maÃ§Ä±nda ve haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e'yi evinde karÅŸÄ±layan Denizlispor maÃ§a Ã§ok ÅŸanssÄ±z baÅŸladÄ±. MaÃ§ henÃ¼z baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ki; GÃ¼iza Alex'in sezonun ilk asistini yapmasÄ±yla ilk golÃ¼ne imza atmÄ±ÅŸ oldu.

Hani dakika bir gol bir derler ya Ã¶yle bir ÅŸey oldu. Ancak aklÄ±mÄ±zdan da geÃ§miÅŸti bÃ¶yle bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacaÄŸÄ±. GÃ¼iza eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± Espanyol'un kaptanÄ± Daniel Jarque' nin ani Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã§ok etkilenmiÅŸ ve atacaÄŸÄ± ilk golÃ¼ eski takÄ±m arkadaÅŸÄ±na gÃ¶nderecekti.

Ä°stediÄŸi de oldu ve Ã§ok beklemeden daha ilk dakikalarda atÄ±lan gol Espanyol'un genÃ§ yaÅŸta Ã¶len kaptanÄ±na gÃ¶nderildi.

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Bu dakikadan sonra skoru deÄŸiÅŸtiren pozisyon olmadÄ±. Denizli tamamen kendi sahasÄ±na kapalÄ± bir futbolu tercih etti ve gollerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±na engel oldu.

FenerbahÃ§e'nin de yakalamÄ±ÅŸ olduÄŸu gol pozisyonlarÄ±nÄ± gole Ã§evirme konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ekmeklerine yaÄŸ sÃ¼rmÃ¼ÅŸ oldu zaten.

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Ancak ÅŸunu da sÃ¶ylemek de fayda var; FenerbahÃ§e takÄ±mÄ± geÃ§en sezona nazaran daha hazÄ±r ve diri bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§iziyordu.

KazÄ±m'Ä± yeniden kazanma konusunda kararlÄ± olan Daum onu yine ilk 11'de baÅŸlattÄ± ve kendine gÃ¼venini kazanmasÄ± iÃ§in de maÃ§Ä±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde oyunda tuttu. Ancak KazÄ±m henÃ¼z formanÄ±n hakkÄ±nÄ± vermiÅŸ deÄŸil, daÄŸÄ±nÄ±k futbolu devam ediyor. Bireysel oynuyor ve topu ayaÄŸÄ±nda tutmak konusunda her ne kadar dirense de hep kendini yerde buluyor. Daum onu ikinci yarÄ±da Deivid'le deÄŸiÅŸtirdi. Ä°lerleyen zamanlarda KazÄ±m'Ä±n geliÅŸimini izleyeceÄŸiz.

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Ä°kinci yarÄ±da-elektrik kesintisinin henÃ¼z baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± evrede-Denizlispor ilk yarÄ±ya nazaran daha baskÄ±lÄ± futbol oynadÄ±. BirkaÃ§ da gol tehlikesi yaÅŸattÄ± FenerbahÃ§e kalesine. Ancak Bilica ve Ã–nder'in teslim aldÄ±ÄŸÄ± defansÄ± geÃ§meyi baÅŸaramadÄ±lar.

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Daha Ã¶nce de bahsetmiÅŸ olduÄŸumuz kÄ±rk dakikalÄ±k aranÄ±n ardÄ±nda yeniden baÅŸlayan maÃ§ta yine her iki takÄ±mÄ±n da gol bulma istekliliÄŸi devam etti. Her iki takÄ±mÄ±n kalesinde gol arayÄ±ÅŸlarÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±. Hem havanÄ±n sÄ±cak olmasÄ± hem de beklenmedik ÅŸekilde yaÅŸanan karanlÄ±k maÃ§Ä± soÄŸuttu.

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Ancak ikinci yarÄ±nÄ±n son dakikalarÄ± oynanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yine GÃ¼iza bu sefer de ikinci golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Bu golden sonra hem Daum'un hem de Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n derin bir nefes aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±klarÄ± mutluluÄŸu izledik. Verilen sÃ¶zlerin tutulma ihtimalinin ne kadar yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶rmek her iki tarafa da derin 'Ohh' Ã§ektirmiÅŸ olmalÄ±.

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Not: MaÃ§Ä±n geneline bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda futbolcularÄ±n centilmence oyunu Ã§ok dikkat Ã§ekiciydi. Her ne kadar aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak ve ilk maÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen her iki taraf da birbirlerine karÅŸÄ± dostÃ§a davrandÄ±lar. BÃ¼tÃ¼n futbolcular oyunlarÄ±nÄ± oynamak iÃ§in sahadaydÄ±lar. Denizli misafirperverliÄŸi elden bÄ±rakmadÄ±, maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda baÅŸkanlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ortaya koyduklarÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ sonuna kadar devam ettirdiler. MaÃ§larda gÃ¶rmek istediÄŸimiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bunlar.

Tabi arada birkaÃ§ mÃ¼nferit olay oldu ama bunun da Ã§aresine bakÄ±ldÄ±.