Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

Doğum sonrası depresyonu tanıyın
Doğum sonrası depresyon kadınlar arasında sık yaşanan bir durumdur. Ancak bizim toplumumuzda fazla dışarıya vurulmaz. Bu nedenle eşinizin duygu durumunu denetlemek ve eğer yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissettiğinizde müdahale etmek sizing görevinizdir. Eğer eşinizin iyi hissetmediğini anlarsanız ona destek olduğunuzu ifade edin ve bu işin üstesinden birlikte geleceğinizi söyleyin. Bu duyguları ve kafası karışık anneye çok iyi gelecektir.
Artık iyi bir eş ve iyi bir baba olmalısınız
Bebeğiniz doğduktan sonra onun ihtiyaçlarını karşılama görevi doğası gereği bir süre annenin üzerinde olacaktır. Ancak bu sizing bir göreviniz kalmadığı anlamına gelmez. Sizin göreviniz öncelikle bir eş olduğunuzu hatırlamak ve eşinizi rahat ettirmektir. Çünkü mutlu bir anne mutlu bebek demektir. Siz eşinize bu konuda destek olursanız o da bebeğine iyi bakacak ve üçünüz birlikte sağlam bir ailenin temellerini atmış olacaksınız.
Bebeğinizle zaman geçirin
Bebeğinizle direkt fiziksel bir bağınız olmadığını düşünebilirsiniz. Bunun nedeni onu 9 ay boyunca annenin taşımış olmasıdır. Ancak gerçek böyle değil. O sizin de fiziksel bir parçanız. Tek yapmanız gereken onunla daha fazla zaman geçirip, temas kurarak ilişkinizi güçlendirmek.
Panik yapmayın
Eşinizin duygu durumu oldukça dalgalı ancak sizin duygu durumunuzda ondan pek farklı değil. Merak etmeyin, tüm anne babalar bu süreçte aynı şeyleri yaşıyorlar. Sadece bu kaygıları toplum tarafından yargılanmamak adına dile getirmiyorlar. Birbirinize ve yeni hayatınıza şans verin ve sabredin. Gün geçtikçe daha güçlü bir bağın oluştuğunu farkedeceksiniz.
Baba olmak da zordur
Anne olmak gibi baba olmak da zordur. Sizin de kaygılarınız ve korkularınız vardır. Bu kaygıları açık açık yaşamaktan çekinmeyin. Arkadaşlarınızla ya da bir yakınınızla bu duygularınızı paylaşın. Böylece başkalarının da hikayelerini dinler ve yaşadığınız şeyin ne kadar doğal olduğunu görürsünüz.
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