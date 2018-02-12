Haberler>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

Uzun bir hamilelik sürecinden sonra bebeğinizi sağlıkla kucağınıza aldınız, tebrikler! Yalnız görünen o ki siz olayın biraz dışında gibisiniz, çünkü sahnede anne ve tabii ki o talı bebeğiniz var. Ancak bu size ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Sağlıklı bir aile çemberi oluşturmak için bu üç kişinin de aynı derecede sağlıklı olması gerekiyor. Bu süreçte ise bir baba olarak sizin sorumluluğunuz her zamankinden büyük.

Doğan BURDA
12.02.2018 - 11:57 | Son Güncelleme :

Doğum sonrası depresyonu tanıyın

 Doğum sonrası depresyon kadınlar arasında sık yaşanan bir durumdur. Ancak bizim toplumumuzda fazla dışarıya vurulmaz. Bu nedenle eşinizin duygu durumunu denetlemek ve eğer yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissettiğinizde müdahale etmek sizing görevinizdir. Eğer eşinizin iyi hissetmediğini anlarsanız ona destek olduğunuzu ifade edin ve bu işin üstesinden birlikte geleceğinizi söyleyin. Bu duyguları ve kafası karışık anneye çok iyi gelecektir.

Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

 Artık iyi bir eş ve iyi bir baba olmalısınız

 Bebeğiniz doğduktan sonra onun ihtiyaçlarını karşılama görevi doğası gereği bir süre annenin üzerinde olacaktır. Ancak bu sizing bir göreviniz kalmadığı anlamına gelmez. Sizin göreviniz öncelikle bir eş olduğunuzu hatırlamak ve eşinizi rahat ettirmektir. Çünkü mutlu bir anne mutlu bebek demektir. Siz eşinize bu konuda destek olursanız o da bebeğine iyi bakacak ve üçünüz birlikte sağlam bir ailenin temellerini atmış olacaksınız.

Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

 Bebeğinizle zaman geçirin

 Bebeğinizle direkt fiziksel bir bağınız olmadığını düşünebilirsiniz. Bunun nedeni onu 9 ay boyunca annenin taşımış olmasıdır. Ancak gerçek böyle değil. O sizin de fiziksel bir parçanız. Tek yapmanız gereken onunla daha fazla zaman geçirip, temas kurarak ilişkinizi güçlendirmek.

Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

 Panik yapmayın

 Eşinizin duygu durumu oldukça dalgalı ancak sizin duygu durumunuzda ondan pek farklı değil. Merak etmeyin, tüm anne babalar bu süreçte aynı şeyleri yaşıyorlar. Sadece bu kaygıları toplum tarafından yargılanmamak adına dile getirmiyorlar. Birbirinize ve yeni hayatınıza şans verin ve sabredin. Gün geçtikçe daha güçlü bir bağın oluştuğunu farkedeceksiniz.

Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

 Baba olmak da zordur

 Anne olmak gibi baba olmak da zordur. Sizin de kaygılarınız ve korkularınız vardır. Bu kaygıları açık açık yaşamaktan çekinmeyin. Arkadaşlarınızla ya da bir yakınınızla bu duygularınızı paylaşın. Böylece başkalarının da hikayelerini dinler ve yaşadığınız şeyin ne kadar doğal olduğunu görürsünüz.

Her yeni babanın bilmesi gereken 5 şey

Etiketler: BABA , Bebek , Doğum
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri