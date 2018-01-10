Günümüzde çok sık konuşulan kodlama eğitimi giderek yaygınlaşıyor. Okullarda da bu eğitimin verilmesi gerektiği sürekli uzmanlar tarafından söyleniyor. Bu alanda eğitim veren özel kurumlar da açılıyor. Maker Codes eğitim kurumunda da 5 yaşındaki çocuklar da, ileri yaşlardaki yetişkinler de kodlama öğrenebiliyor. Üç yıldır herkese ve her yaşa kodlama eğitimi veren kurumunun kurucularından Volkan Keskin, yapay zekanın yaptığımız pek çok işi devralacağını şoförlük diye bir meslek kalmayacağını, çiftçilere, postacılara, işçilere ihtiyaç olmayacağını, fast food mutfağında çalışanların görülmeyeceğini, mali müşavir, avukat, bankacı gibi mesleklerin de kurbanları arasında olacağını söyledi. Türkiye’de bu alanda hızlı bir gelişmenin yaşandığını, kodlama eğitimlerinin müfredata girdiğini hatırlatan Volkan Keskin şöyle devam etti:

OYUNLAR ALTYAPI HAZIRLIYOR

“Yeni nesil tabletlerle büyüyor. Herşey gibi aşırısı zarar olsa da, oyun oynamak kodlama konusunda bir altyapı hazırlıyor. Çocukların ilk girişi oyun kodlayarak yapılıyor. Oyun oynamayı seven çocuk bir adım önde giriyor kodlamaya. Yeni neslin teknoloji sevgisini üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Elon Musk 13 yaşında ilk bilgisayar oyununu yaptı. O sırada biz de atari salonlarından çıkılmazken programlamaya yönlendirme yapılmıyordu. Türkiye’de potansiyeli olan bir nüfus var, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Kodlama artık matematik ve biyoloji gibi temel eğitimin önemli bir parçası haline getirtilmeli.

BİLMEYEN OKUR-YAZAR SAYILMAYACAK

Çoğu işlemi online yapabildiğimiz günümüze kıyasla teknolojik açıdan çok ileride olan bir yakın gelecek düşünün. Bu yakın gelecekte 3b yazıcıların teknolojisinin de gelişmesiyle artık ihtiyaç duyduğumuz şeyleri satın almayıp, pek çok şeyi internetten indirip bu yazıcılarla evde üreteceğiz. IOT kavramının gelişmesiyle artık teknolojiden uzak kalan bir kişinin günlük yaşamını sürdürmesi çok zor olacak. Asansör kullanmayı bilmediği için sürekli merdiven kullanmak zorunda kalan bir birey düşünün. Meslek açısından da firmalar eleman alacakları zaman yabancı dilleri değil, hangi kodlama dillerini bildiğinizi soracaklar. Özellikle alt düzey mesleklerin AI ve robotlar tarafından yapılacağı dönemde en azından basit SQL komutlarını bilmeyenler okuryazar değil muamelesi görecekler.