Her üç görme engelliden biri üniversiteye sesli soru bankasıyla hazırlandı

Üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli öğrencilerin güncel ve erişilebilir kaynak ihtiyacını giderme amacıyla Kredi Kayıt Bürosu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve İstanbul Üniversitesi-Engelsiz Bilgi Merkezi iş birliğinde geliştirilen ‘Sesli Soru Bankası’ projesinin dördüncü fazı tamamlandı. Projenin hayata geçtiği günden bu yana seslendirilen 10 bini aşkın sınav sorusuyla 2017 yılında her üç görme engelliden 1’i üniversiteye Sesli Soru Bankası’yla hazırlandı.

ÖSYM verilerine göre bu yıl 1.881 görme engelli öğrenci YGS’ye başvurdu. Sesli Soru Bankası kapsamında üretilen kaynaklara Milli Kütüphane, üniversite kütüphaneleri, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulmuş kütüphanelerin yanı sıra e-kütüphaneler aracılığıyla tekil erişim ise 600’ü buldu. Veriler bu yıl her 3 görme engelli gençten 1’inin üniversiteye Sesli Soru Bankası ile hazırlandığını ortaya koyarken, YGS’yi geçerek bir sonraki aşama olan LYS’ye girmeye hak kazanan görme engelli öğrenci sayısı 800’lere yaklaştı. Projenin geldiği dördüncü fazda seslendirilen soru sayısı ise 10 binleri aştı.