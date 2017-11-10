Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Her türlü izin ve ruhsat tek yerden

Her türlü izin ve ruhsat tek yerden

Hacer BOYACIOĞLU
10.11.2017 - 21:50 | Son Güncelleme:

İSTANBUL’da yatırım yapacak yabancı yatırımcılar artık tüm izin ve ruhsatlarını tek bir merkezden yapacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Her bakanlıktan temsilcilerimiz bu merkezde bulunuyor ve işlemleri hallediyor” dedi.

Uygulamanın önümüzdeki yıl tüm illere yaygınlaştırılması hedeflenirken, süreç içinde yerli yatırımcıların da uygulamadan yararlanması öngörülüyor. Kalkınma Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesi sunumunda merkezi anlatan Elvan, “İstanbul Kalkınma Ajansı’nda bir katı ayırdık. Burada her bir bakanlıktan temsilciler var. Yatırımcı buraya geliyor. Mesela, Maliye Bakanlığı’yla ilgili bir işlem varsa, ilgili kişi işlemini yapıyor. Diğer işlemler için de başka bakanlardan arkadaşlar orada bulunuyor ve tüm işlemleri o kat içinde yürütüyorlar” dedi. Böylece izin ve ruhsat işlemlerinin tek bir yerde yapıldığını ifade eden Elvan, “Bundan farklı olarak genç girişimciler için de, genç girişimci merkezleri kuracağız” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar hakkında da bilgi veren Elvan, 2018’de kamu ve özel sektör yatırımlarının ilk kez 1 trilyon lirayı geçeceğini söyledi. Toplam yatırım tutarının 1 milyar 63 milyon TL’ye çıkacağını ifade eden Elvan şöyle devam etti:  “2017’de 928.6 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen toplam sabit sermaye yatırımları, 2018’de yüzde 14.5 artacak. Bunun yüzde 86.7’si özel kesim tarafından gerçekleştirilecek. 2018 kamu yatırım programı kapsamında yürütülecek projeler için tahsis edilecek ödeneklerden, sektörel olarak en yüksek payı, yüzde 33 ile ulaştırma sektörü alacak.”

Etiketler: Lütfi Elvan , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri