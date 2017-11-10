Her türlü izin ve ruhsat tek yerden

Uygulamanın önümüzdeki yıl tüm illere yaygınlaştırılması hedeflenirken, süreç içinde yerli yatırımcıların da uygulamadan yararlanması öngörülüyor. Kalkınma Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesi sunumunda merkezi anlatan Elvan, “İstanbul Kalkınma Ajansı’nda bir katı ayırdık. Burada her bir bakanlıktan temsilciler var. Yatırımcı buraya geliyor. Mesela, Maliye Bakanlığı’yla ilgili bir işlem varsa, ilgili kişi işlemini yapıyor. Diğer işlemler için de başka bakanlardan arkadaşlar orada bulunuyor ve tüm işlemleri o kat içinde yürütüyorlar” dedi. Böylece izin ve ruhsat işlemlerinin tek bir yerde yapıldığını ifade eden Elvan, “Bundan farklı olarak genç girişimciler için de, genç girişimci merkezleri kuracağız” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar hakkında da bilgi veren Elvan, 2018’de kamu ve özel sektör yatırımlarının ilk kez 1 trilyon lirayı geçeceğini söyledi. Toplam yatırım tutarının 1 milyar 63 milyon TL’ye çıkacağını ifade eden Elvan şöyle devam etti: “2017’de 928.6 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen toplam sabit sermaye yatırımları, 2018’de yüzde 14.5 artacak. Bunun yüzde 86.7’si özel kesim tarafından gerçekleştirilecek. 2018 kamu yatırım programı kapsamında yürütülecek projeler için tahsis edilecek ödeneklerden, sektörel olarak en yüksek payı, yüzde 33 ile ulaştırma sektörü alacak.”