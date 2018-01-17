Her Türk aydını Atatürk için yazmalı

D&R ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım etkinliği iş, sanat ve cemiyet dünyasından yoğun ilgi gördü. Gecenin açılış konuşmasını yapan D&R Genel Müdürü Cem Eriç, “Özellikle İlber Hocamızın kaleme aldığı, dünya tarihinin eşsiz dehası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biyografisini toplumun her kesiminin okumasını bekliyoruz. Eminim ki, İlber Hoca’dan Ata’mızla ilgili bugüne kadar hiç bilmediğimiz birçok konuyu öğreneceğiz. İlber Hoca’nın kaleminden Atatürk’ün kişisel özelliklerinin de anlatıldığı bu kitabı okumak büyük keyif olacak” dedi.

‘İLK YAZIM ATATÜRK HAKKINDAYDI’

İlber Ortaylı, okul gazetesine yazdığı ilk yazının Atatürk hakkında olduğunu ve Atatürk için yazmanın her Türk aydınının görevi olduğunu söyledi. Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamanın mümkün olmadığını belirten İlber Ortaylı, Atatürk’ü anlatan kitapların samimi ve bilimsel olarak kaleme alınması gerektiğini söyledi.

OKURLARIYLA BULUŞACAK

Prof. Dr. İlber Ortaylı 20 Ocak Cumartesi saat 14.00’da Sabancı Müzesi’nde ‘19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın Yükselişi’ başlıklı konuşma yapacak ve ardından saat 17.00’da D&R İstinye Park’ta düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.