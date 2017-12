Her telden yılbaşı ekranı

Bir klasik: Huysuz Virjin (Kanal D)

‘Çocuklar Duymasın’ın yeni bölümünün ardından esas eğlence 23.45’te başlıyor. Huysuz Virjin, Muazzez Abacı, Gülben Ergen, Ziynet Sali, Funda Arar ve Demet Akalın gibi yıldızları ağırlıyor. Elbette koskoca star’ların yanaklarını kızartacak türlü şakalar gani. Yılbaşında dansöz devrini bir süre önce kapamış olsak da, Ziynet Sali’nin Jennifer Lopez hareketleri, Ece Seçkin’in kıvrak figürleriyle göbek atma dürtüleri bir nebze tatmin olabilir.

Ekranın demirbaşı Sibel Can (Star TV)

Gece ‘Dolunay’ın final bölümünün ardından yerli film ‘Sen Sağ Ben Selamet’in TV’de ilk gösterimiyle açılıyor. Gece yarısına yaklaşırkense ‘Yılbaşı Gazino’su epey geleneksel bir formatla ekrana geliyor. Piyano başında Ümit Besen; İrem Derici, Pamela, Deniz Seki gibi isimleri ağırlayacak. Assolistse; Sibel Can. Can, dansözlük yıllarından beri yılbaşı ekranının demirbaşı.

Gecenin yıldızı Sıla (NTV)

NTV, yılbaşı heyecanına erken başlıyor. Saat 18.00’de ekrana gelecek ‘Cirque du Soleil: Toruk’ müthiş bir gösteri. Ardından 21.00’de Ed Sheeran’ın Londra konseri var. 90 bin kişinin eşlik ettiği ‘Shape of You’yu canlı dinledikten sonra sıra gecenin ağır topuna geliyor. 22.45’te Sıla hem kendi şarkıları hem de Türk sanat müziği klasikleriyle NTV seyircisini 2018’e taşıyacak.

Bol sürprizli ‘O Ses Türkiye’ (TV8)

Saat 20.00’de önceki senelerde olduğu gibi ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ programı başlıyor. Geçen yıl hiç beklenmedik yıldızlara şarkı söyleten Ilıcalı, bu sene de geleneği bozmuyor. Gecenin en büyük bombası Cem Yılmaz. Yılmaz, teknik direktör Yılmaz Vural’la düet yaparak yıla çok acayip bir nokta koyacak.

Güldüre güldüre 2018 (SHOW TV)

Eğer şarkı türkü değil, kıkır kıkır gülme havasındaysanız, Show TV’nin baştan sona komikli, şakalı programına buyurun. Yılbaşı ekranı saat 20.00’de ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümüyle açılıyor. Ardından 22.00’de ‘Çocuktan Al Haberi’ geceye özel ‘Ünlüler’ bölümüyle ekrana geliyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Yılmaz Morgül, Burak Kut gibi isimler akıllı bıdıklarla eğleniyor.

Ha 2017 ha 2018 (TRT)

Yılbaşı coşkusunun teğet geçtiği kanallardan biri de TRT. Ana haber bülteninin ardından ‘Aslan Ailem’ dizisi ekrana geliyor. Eskiden Zeki Müren’in yeni yıl mesajlarını, Nesrin Topkapı’nın danslarını izlediğimiz, Milli Piyango çekilişine, bizden önce yeni yıla giren ülkelerin coşkusuna ortak olduğumuz ekran, yılbaşını artık hiç umursamıyor.

Yılbaşı değil sıradan bir gece (FOX TV)

Bu yıl coşkulu, havalara peçete atmalı, şampanya patlatmalı bir eğlence bekliyorsanız, Fox en yanlış adreslerden biri. Önce ‘TV’de ilk kez’ olması bile pek heyecan yaratmayan ‘Karlar Kralı Norm’ ekrana geliyor. Onu 21.15’te ‘Şevkat Yerimdar’ takip ediyor. Yeni yılın ilk saatleriyse şaka programı ‘İlk Buluşma’yla açılıyor.

Ağırbaşlı kutlama (ATV)

Kanal, 2018’e ‘Kim Milyoner Olmak İster?-Yılbaşı Özel’le merhaba diyor. Saat 20.00’den gece 01.00’e kadar uzun uzun akışa yayılacak programda efendi efendi soru cevaplayan dizi oyuncularını izleyerek yeni yılı ağırbaşlı bir biçimde karşılayabilirsiniz. Sunucu Murat Yıldırım’ın konukları arasında Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi isimler var.



Bu, Alessandra Ambrosio’nun son Victoria Secret defilesi. Ünlü model, meşhur melek kanatlarını 17 kez taktı.

Victoria’s Secret 2018 rehberi

Büyük kanalların geleneksel gazinolu eğlencesine en seksi alternatif bu yıl da TLC’de. Saat 18.50’de en sevilen programların potpurisi ‘TLC Alacarte’ın ardından efsanevi Victoria’s Secret (VS) defilesi yeni yıl geri sayımına eşlik edecek. Dünyaca ünlü şovla ilgili detaylar şöyle...

◊ Bu yıl Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen şovu geçen yıl doğum yapan Candice Swanepoel açıyor. Güney Afrikalı model, kırmızı-siyah ekoseli bir Balmain tasarımı giyiyor.

◊ Şov altı bölümden oluşuyor: İlk bölüm Balmain tasarımlarının da bulunduğu ‘Punk Angel’. Onu Bella Hadid’i göreceğimiz ‘Goddesses’ (Tanrıçalar) bölümü takip ediyor. Ardından ‘Millenial Nation’ ve ‘Winter’s Tale’ temaları geliyor. ‘Porcelain Angel’, şovun ev sahibi Çin’den ilhamla Ming Hanedanlığı’nın mavi-beyaz çinilerini andırıyor. Finalse ‘Nomadic Angels’.

◊ Karlie Kloss hayranlarına müjde! Süpermodel üç yılın ardından VS podyumuna dönüyor. ‘Punk Angels’ ve ‘Winter’s Tale’ bölümlerinde yürüyecek Kloss, yeni platin sarısı saçlarını savurarak hayranlarını 2018’e taşıyacak.

◊ Bu, Alessandra Ambrosio ve Adriana Lima’nın son Victoria’s Secret defilesi. 17’şer kez melek kanatlarını giyen ‘übermodeller’, ‘Nomadic Angels’ bölümünde podyumda olacak.

◊ Her sene taşıyan modelden daha fazla konuşulan milyon dolarlık sutyeni bu yıl Lais Ribeiro giyiyor. İki milyon dolarlık ‘fantasy bra’, ‘Goddesses’ bölümünde podyumda olacak.

◊ Katy Perry’nin vize sorunu sebebiyle gelemediği şovun performans işleri bu yıl Harry Styles’a emanet. Styles’ın üç eski sevgilisi Sara Sampio, Georgia Fowler ve Nadine Leopold da bu sırada podyumda yürüyor olacak.