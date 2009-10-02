HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Güneşli bir yaz günü gibi, lapa lapa yağan bir kar gibi, mis gibi kokan bir çiçek gibi, geceleyin parlayan yıldızlar gibi çok ama çok sevdim. Halen seviyorum ve sevmekten de vazgeçmeyeceğim. Bir kadeh rakıya meze yaptığım o son sigara gibi çok sevdim. Sabah uykusu gibi, annem gibi, sevdiğim gibi ve bıkmadan dinlediğim o ezgi gibi çok sevdim..

Çok acı çektim. Yıkıldım, heder oldum milyonlarca kez. Hayallerim yıkıldı, dondum kaldım çoğu kez. Hiçbir şeye eğilmeyen başım öne eğildi. Vazgeçmedim, sevmeye devam ettim. Birkaç kendini akıllı zannedenler umut verdi bana, yarın daha güzel olur üzülme diye, bugünüm, dünden kötü oldu sadece sevdim.

Cemal Erbaş yazıyor

Beni ve benim gibi milyonlarca kişiyi yasa boğdular aldıkları her kötü sonuçta. Lanet okumadık sevdik. Dualarımız sadece onun üstüneydi. Uğur getirsin diye maç içerisinde yer değiştirip, yanımızdaki arkadaşlarımızla sigara değiştirdik. Her sezona yeni bir umutla başladık, varımızla, canımızla baş koyduğumuz asil renklere. İnsanlar bizlerle dalga geçtiler, sokağa çıkacak halimiz yoktu beklide; ama sevmeye devam ettik.

Onun bir parçası olduk. Onunla güldük, onunla ağladık. Yenildiği gün kahrolduk , sabaha kadar uyumadık. Çünkü biz Beşiktaşlıydık, gerçek taraftardık. Önce Vatan Sonra Beşiktaş diyenlerdendik. Yanlışa karşıydık, teröre karşıydık, sayamadığım binlercesine karşıydık.

Şimdi de karşıyız. Beşiktaş’ımızı canımızı, yaşam sebebimizi mahvedenlere, başımızı öne eğdirenlere, bizleri aptal yerine koyanlara, başkana, başkanın karşısına çıkamayan iş adamlarına, kongre üyelerine, hocaya, ruhsuz ruhsuz oynayan oyuculara’ karşıyız.



Kahrettim her şeye o gün, Babanın şarap çanağına, Gogen'e, kadere, sana, bana, birde gittiğin arabanın tekerine.