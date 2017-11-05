Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Her şeyi anlatan fotoğraflar

    Her şeyi anlatan fotoğraflar

    İHA
    05.11.2017 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında 1'i sağ, 8'i ölü etkisiz hale getirilen teröristlerle çatışmaya giren JÖH timinden 1 uzman çavuşun silahı ve kamuflajını parçaladığı kurşun delikleri çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

    3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1’i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler’in (36) terör örgütü PKK’nın sözde ’Dersim saha doğu sorumlusu olduğu, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan’la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığının terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi. Timler tarafından yaralı olarak yakalanan ve gri listede yer alan terörist "Sema" kod adlı Besna Kartal'a ise ilk müdahaleyi askerler yaptı.

    9 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yaşanan şiddetli çatışmayı ise kurşunların isabet ettiği bir uzman çavuşun silahı ile kamuflajındaki delik gözler önüne serdi. Timde yer alan uzman çavuşun silahının kabza kısmı teröristlerin sıktığı kurşunun isabet etmesi sonucu zarar görürken, kamuflajının da kol kısmına isabet eden kurşunun ise yırtarak delik açtığı öğrenildi.

    Her şeyi anlatan fotoğraflar
    Her şeyi anlatan fotoğraflar

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri