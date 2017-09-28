'Her şeye para var çiftçiye para yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde TARİŞ Üzüm İşletmesi’nde işçilerle dün öğle yemeği yedikten sonra Alaşehir Meslek Yüksekokulu’ndaki Üzüm Çalıştayı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Meydanı’ndaki ‘Üzüm Mitingi’nde halka hitap etti.



‘ÇİFTÇİ MİLLETİN NEREDEYSE KÖLESİ’

CHP Lideri, “Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. Üreten insanı baş tacı yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada çiftçi milletin efendisi değil neredeyse kölesi olacak. Elinden ekmeğini ağzından lokmasını aldılar. Size sözüm söz Kılıçdaroğlu sözü; çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız efendisi” diye konuştu. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



‘BATSIN SİZİN ADALETİNİZ’

“Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. ‘Üzümü 4 TL’den alacağız’ diyen hükümete sesleniyorum. Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz? Eğer insansak vicdanımız kabul etmez. Batsın sizin adaletiniz. Tütünü yok ettiler, sigaraları yok ettiler. Meşhur, dünyada bilinen tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Üzümü yok edecekler. Hep birlikte olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız.



126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Her şeye gelince para var çiftçiye gelince ‘para yok’. Çiftçi ‘Üzüm fiyatı 6 lira olsun’ diyor. ‘Alınterimin karşılığını ver’ diyor. CHP iktidarında çiftiçiye para olacak, yandaşa, hortumcuya para yok, çiftçiye para var, emekçiye para var.



‘HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ’

Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Her vatandaşımın işi olsun, aşı olsun. Biz kimseyi dışlamayız. Terörü sen 15 yılda bitiremedin. Terör yoktu, 3 terör örgütünü başımıza bela ettin. İktidarımın ilk 4 yılında terörü bitireceğim. Bana ‘Sen kimsin?’ diyor. Asıl sen kimsin? Ben bu ülkenin refahı için, huzuru için mücadele eden bir kişiyim. Bu ülkede kardeşçe, birlikte, huzur içinde yaşayacağız.”





'OĞLAN ASKERDE...: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü İzmir ve Alaşehir’de 4 kez gören 104 yaşındaki Ayşe Şencan’ı ziyaret ederek elini öptü. Yaşayan tarih Ayşe Şencan’ın, çocuklarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, “Oğlan askerde, diğerleri de çalışıyor, işlerinde güçlerindeler” diye yanıt verdi. Manisa ziyareti sırasında bağa girip üzüm kesen CHP Lideri, TARİŞ’te de işçilerle yemek yedi. / Taylan YILDIRIM / DHA