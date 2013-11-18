Her şeye maydanoz olma!

Belki bu tür insanlara birazcık kızarız ama bir taraftan da yaptığımız her yemeğe maydanoz eklemeyi ihmal etmeyiz.

Tüm yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi maydanozda da bol miktarda C vitamini vardır. Eski çağlarda maydanozun çok kuvvetli bir bitki olduğu düşünülür, ölüleri bile dirilteceğine inanılırmış. Hatta eski Roma’da gladyatörlere kuvvet vermesi amacıyla arenaya çıkmadan önce maydanoz verilirmiş. Ancak buzdolabında saklandığında bile uzun süre canlılığını koruyamayan maydanozun tazeliğini koruyabilmeniz için size bir öneride bulunmak istiyorum. Yıkadığınız maydanoz yapraklarını buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya yerleştirin. Kullanacağınız zaman derin dondurucudan çıkarıp elinizle ovalayarak çıtır çıtır sesini duyduktan sonra yemeklerinize katın. O sesleri duyduğunuzda da beni anımsayın!

Nohutlu tarhana çorbası

Toz ya da parça tarhanayı derin bir kaba aktarıp üzerine 2 su bardağı ılık suyu ekleyin. Çatal ya da tel çırpacak yarımıyla karıştırarak iyice ezip bulamaç haline getirin.

Diğer taraftan, domatesleri rendeleyin. Zeytinyağını orta boy bir tencerede hafifçe kızdırdıktan sonra, üzerine rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyin. Sürekli karıştırarak yaklaşık 2-3 dakika pişirdikten sonra suda ezilmiş tarhanayı domateslerin üzerine aktarın.

Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurduktan sonra ılık haldeki et ya da tavuk suyunu yavaş yavaş tencereye aktarın. Tel çırpacak ya da tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak tarhananın topaklanmasını engelleyin. Tuz ve karabiberi de serpin.

Tarhana çorbası kaynamaya başlar başlamaz haşlanmış (eğer konserve ise mutlaka kabuklarını ayıklamanız gerekir) nohudu tencereye aktarın.

Çorbayı kısık ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kuru naneyi katıp karıştırın. İsterseniz üzerine, tereyağında kızdırılmış kırmızı pul biber ya da sadece pul biber gezdirip, sıcak sıcak servise sunun.

Malzeme listesi

5 tepeleme yemek kaşığı tarhana

1 su bardağı haşlanmış nohut

(konserve nohut da kullanabilirsiniz)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy domates

2 tatlı kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı tuz, karabiber

1 yemek kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

12-14 bardak ılık et ya da tavuk suyu