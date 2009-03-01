Her ÅŸey sahada bitiyor

FenerbahÃ§e yanÄ±ltmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Sivasspor karÅŸÄ±sÄ±nda sezonun en iyi futbolunu oynayan sarÄ± lacivertliler hem taraftarlarÄ±nÄ± hem de Sivassporâ€™u fena halde ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ä°ki kez Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen maÃ§tan dÃ¶rt gollÃ¼ yenilgiyle ayrÄ±lan Sivassporâ€™un Ã‡arÅŸambaâ€™ya kadar Ã¶ÄŸrenmesi ve dÃ¼zeltmesi gereken bir dÃ¼nya iÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.Â

Edip Uras yazÄ±yor

Liderin son haftalarda Ã¶zellikle Bursaspor ve EskiÅŸehir maÃ§larÄ±nda zorlanmasÄ±, geÃ§en sezon Istanbul takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda alamadÄ±ÄŸÄ± iyi sonuÃ§lar aslÄ±nda belki de bu maÃ§a bir gÃ¶sterge oluÅŸturabilirdi. AsÄ±l bilinmeyen FenerbahÃ§eâ€™nin iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± form ve istek grafiklerinde bu maÃ§a hangi noktanÄ±n isabet edeceÄŸiydi. Bu sezon grafiÄŸinin en Ã¼st noktasÄ±nda bir FenerbahÃ§e, Sivasâ€™Ä±n hesaplarÄ±nÄ± bozdu. TakÄ±mÄ±n toplam kazanma arzusuna Alex, Emre ve defansta Ã–nderâ€™in oyunlarÄ± da eklenince ortaya FenerbahÃ§e adÄ±na bÃ¶ylesine Ã¶nemli bir fikstÃ¼rde â€˜gÃ¼le oynayaâ€™ kazanma ÅŸansÄ± doÄŸdu.Â

MaÃ§Ä±n kaderi iki kez belirlendi. FenerbahÃ§e iki kez yenik duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼kten bir iki dakika sonra eÅŸitliÄŸi saÄŸlamasÄ±, tabii ki kazanma arzusunun ve maÃ§a asÄ±lmanÄ±n bir gÃ¶stergesiydi ama futbolun en tehlikeli dakikalarÄ±nÄ±n gol attÄ±ktan sonraki bir iki dakika olduÄŸunu Sivasspor iki kez hatÄ±rlayamadÄ±. SonuÃ§ta hem seyirci galibiyete â€˜gerÃ§ektenâ€™ inandÄ±, hem de takÄ±mÄ±n oynama isteÄŸi ile Ã¶zgÃ¼veni birleÅŸti. Ortaya Ã¶zellikle ikinci yarÄ±da oyunun tam hakimi bir FenerbahÃ§e Ã§Ä±ktÄ±. Sivassporâ€™un telaÅŸlÄ± uzun toplarÄ±, ikili mÃ¼cadele ve alan paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda hep Ã§ubuklu formalarÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bu gÃ¶steriÅŸli galibiyeti KadÄ±kÃ¶yâ€™e taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ oldu. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar FenerbahÃ§eâ€™deki pas baÄŸlantÄ±larÄ±, sezon baÅŸÄ±ndan beri ilk kez futbolun temel prensibi â€˜pas at ve hareket etâ€™ in en gÃ¼zel uygulamalarÄ±ndan birini seyrettirdi herkese.Â

FenerbahÃ§e kadrosunun bireysel kalitesi ortada, bundan kimsenin kuÅŸkusu olmamalÄ±. Ancak skorun geliÅŸmesinin de oluÅŸturduÄŸu dÃ¼nkÃ¼ maÃ§ ÅŸablonu her zaman FenerbahÃ§eâ€™nin Ã¶nÃ¼ne gÃ¼mÃ¼ÅŸ tepsiyle sunulmuyor. Alan yaratÄ±lamayan, ikili mÃ¼cadelelerde fiziki zaaf yaÅŸanan, pas hatalarÄ± ve top kayÄ±plarÄ±nÄ±n tavan yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§lar az da deÄŸil Ã§ok uzakta da. Daha henÃ¼z geÃ§en hafta GenÃ§lerbirliÄŸi deplasmanÄ±nda oynanan â€˜pozisyonsuzâ€™ maÃ§ akÄ±llarda.Â Â

FenerbahÃ§e Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yeniden kÄ±rmÄ±zÄ± beyaz formalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. BÃ¼lent Uygun â€˜Kupa maÃ§Ä± bÃ¶yle olmazâ€™ diyerek bir takÄ±m sinyaller verdi. Tahminen daha kapalÄ± ve daha da fizik mÃ¼cadeleli bir Sivasspor gÃ¶receÄŸiz. KadÄ±kÃ¶yâ€™e Fenerâ€™i gÃ¶zÃ¼ne kestirerek gelen BÃ¼lent Hoca bu kez iÅŸini Sivasâ€™ta bitireceÄŸi bir beraberlikle tatmin olabilir. Bu daralan alanlar FenerbahÃ§eâ€™ye Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ nasÄ±l bir oyun oynatÄ±r, hep birlikte gÃ¶receÄŸiz. KadÄ±kÃ¶yâ€™lÃ¼lerin sezonun sonlarÄ±na bÄ±raktÄ±klarÄ± arzulu ve baskÄ±lÄ± oyun tarzÄ±nda daha fazla saha iÃ§i Ã§alÄ±ÅŸmayla rakiplerinden daha Ã¼stÃ¼n bir tablo oluÅŸturduÄŸu da kesin. KadÄ±kÃ¶yâ€™de son iki maÃ§ta atÄ±lan tam 11 gol, deplasman performanslarÄ±na yansÄ±mazsa iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± grafik herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmaya devam edecektir.Â

DÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta Deividâ€™in kÃ¶tÃ¼ oyununa raÄŸmen 75 dakika Emreciksinâ€™siz devam eden Ä°spanyol Dedeâ€™mizin anlayÄ±ÅŸÄ±nda pek bir deÄŸiÅŸiklik yok. Alexâ€™in ileriye daha yakÄ±n oynamasÄ± forvette Ã§oÄŸalma konusunu biraz Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸe benzese de artÄ±k ÅŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki taktik anlayÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸikliklerinden Ã§ok sahada futbolcularÄ±n zihinsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerine ihtiyacÄ± var FenerbahÃ§eâ€™nin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aslÄ±nda her ÅŸey KadÄ±kÃ¶yâ€™Ã¼n gitgide bozulan zemininde gerÃ§ekleÅŸiyor, gerisi hikayedir.