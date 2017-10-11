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    Her şey park etme kavgasıyla başladı! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Manken Esra Türkmenler, park etme tartışmasında kendisini dövdüğünü öne sürdüğü komşusu Dilek K.’ya tazminat davası açtı. Dilek K. ise kamera kayıtlarını savcılığa vererek asıl kendisinin saldırıya uğradığını belirtti.

    Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, İstanbul Ataşehir'de manken Esra Türkmenler, oturduğu sitenin otoparkında kendisini dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu komşusu medya çalışanı Dilek K. aleyhinde "Sitede huzurum kalmadı. Evden çıkmaya korkuyorum" diyerek 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Ataşehir'de lüks bir sitede 6 ay önce yaşanan olayda manken ve fotomodel Türkmenler, site otoparkına park ettiği aracından poşetleri indirdiği sırada tartıştığı komşusu Dilek K.'nın kendisini darp ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın soruşturma başlatması üzerine Dilek K., site otoparkının güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak, suçlamaların aksine Türkmenler'in kendisine saldırdığını belirtti.

    Soruşturma sürerken Türkmenler'in tazminat davası da açtığı ortaya çıktı. Türkmenler, dilekçesinde "Bir yıllık kiramı peşin ödediğimden hemen başka bir eve de taşınmam söz konusu değil. Bu tazminat yaşanan acının karşılığıdır. Fiziksel ve manevi acıların dindirilmesi gerekmektedir" diyerek 20 bin TL istedi.

     

     

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    Etiketler: Son dakika , park yeri , KAVGA , Manken , manken esra türkmenler
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