Her şey Instagram'dan like almak için! Akın ettiler...

Son dönemlerde Norveç'in ünlü Trolltunga bölgesine ekstra bir ilgi var. Bunun sebebi ise sosyal medyada çekilen fotoğraflar.

Fiyortlarıyla ünlü Norveç'in Odda kentinin Skjeggedal kasabasındaki bu kaya parçası daha önceleri ülkeye gelen ve özellikle treking sporuyla ilgilenen turistlerin ilgisini çekiyordu. Görünümü nedeniyle "Troll'un Dili" adı verilen bu kaya parçasına 5 saatlik bir yürüyüşle ulaşılabiliyor. Kaya parçası deniz seviyesinden 950 metre yükseklikte bulunuyor.

Ancak sosyal medya fenomenleri bu bölgede öyle sıra dışı fotoğraflar paylaştı ki artık bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Herkes kayalığın ucuna gidip poz veriyor. Arkada ise mahşeri bir kalabalık onu bekliyor.