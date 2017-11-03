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    Her şey Instagram'dan like almak için! Akın ettiler...

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Norveç'in ünlü Trolltunga kayalığı eskiden sadece treking yapanların ilgisini çeken bir yerdi. Ancak bölgede çekilen Instagram'da ünlü olan fotoğraflar yüzünden bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

    Son dönemlerde Norveç'in ünlü Trolltunga bölgesine ekstra bir ilgi var. Bunun sebebi ise sosyal medyada çekilen fotoğraflar. 

    Fiyortlarıyla ünlü Norveç'in Odda kentinin Skjeggedal kasabasındaki bu kaya parçası daha önceleri ülkeye gelen ve özellikle treking sporuyla ilgilenen turistlerin ilgisini çekiyordu. Görünümü nedeniyle "Troll'un Dili" adı verilen bu kaya parçasına 5 saatlik bir yürüyüşle ulaşılabiliyor. Kaya parçası deniz seviyesinden 950 metre yükseklikte bulunuyor.

    Her şey Instagramdan like almak için Akın ettiler...

    Ancak sosyal medya fenomenleri bu bölgede öyle sıra dışı fotoğraflar paylaştı ki artık bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Herkes kayalığın ucuna gidip poz veriyor. Arkada ise mahşeri bir kalabalık onu bekliyor.

     

    Etiketler: kayalıklar , ınstagram
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