MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Her şey çok güzel bir de şu dönüş olmasa!

    Her şey çok güzel bir de şu dönüş olmasa!

    AA
    04 Ağustos 2017 - 14:50Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 14:50

    Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren Avrupalı Türklerin dönüş yolculuğu başladı. Bu nedenle Kapıkule’de uzun araç kuyruğu oluştu.

    AVRUPA’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler, izinlerinin bitişinin ardından dönüşe geçti. Birçok vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi Kapıkule’de yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar, araçlarından çıkarak yol kenarında vakit geçirirken bazı araç şoförleri de araçlarının içinde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
    Zonguldak’tan Almanya’ya giden Muhterem Kışlalı, tatilini aile ziyaretleriyle geçirdiğini söyledi.
    Güzel bir tatil geçirdiklerini belirten Kışlalı, “Tatilimizi her zaman Türkiye’de geçiriyoruz. Ailece çok eğlendik. İlk olarak memleketimize gittik. Orada bir süre kaldıktan sonra Antalya’da deniz tatili yaptık. 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul’da anma etkinliklerine katıldık. Ülkemizin son yıllardaki kalkınması bizi çok gururlandırıyor. Avrupa’da göğsümüz kabarık bir şekilde yaşıyoruz” dedi.

    Her şey çok güzel bir de şu dönüş olmasa

    TÜRKİYE’DE OLMAYI SEVİYORUZ
    İstanbul’dan Belçika’ya dönen Mustafa Yıldırım da bir ay boyunca Türkiye’de tatilini geçirdiğini belirterek, “Memleket hasretimizi giderdik. Ailemizle güzel zamanlar geçirdik. Türkiye’de olmayı seviyoruz. Dönüşlerde yaşadığımız bu yoğunluk bizi biraz yoruyor. Bu konuya duyarlı olunmasını istiyoruz” diye konuştu.
    Bursa’dan Belçika’ya dönen Bekir Ardıç da dönüş yoğunluğunun üzerine eklenen sıcak havanın kendilerini zorladığını kaydetti.

    Etiketler: Kapıkule , araç kuyruğu , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri