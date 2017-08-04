Her şey çok güzel bir de şu dönüş olmasa!

AVRUPA’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler, izinlerinin bitişinin ardından dönüşe geçti. Birçok vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi Kapıkule’de yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar, araçlarından çıkarak yol kenarında vakit geçirirken bazı araç şoförleri de araçlarının içinde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Zonguldak’tan Almanya’ya giden Muhterem Kışlalı, tatilini aile ziyaretleriyle geçirdiğini söyledi.

Güzel bir tatil geçirdiklerini belirten Kışlalı, “Tatilimizi her zaman Türkiye’de geçiriyoruz. Ailece çok eğlendik. İlk olarak memleketimize gittik. Orada bir süre kaldıktan sonra Antalya’da deniz tatili yaptık. 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul’da anma etkinliklerine katıldık. Ülkemizin son yıllardaki kalkınması bizi çok gururlandırıyor. Avrupa’da göğsümüz kabarık bir şekilde yaşıyoruz” dedi.





TÜRKİYE’DE OLMAYI SEVİYORUZ

İstanbul’dan Belçika’ya dönen Mustafa Yıldırım da bir ay boyunca Türkiye’de tatilini geçirdiğini belirterek, “Memleket hasretimizi giderdik. Ailemizle güzel zamanlar geçirdik. Türkiye’de olmayı seviyoruz. Dönüşlerde yaşadığımız bu yoğunluk bizi biraz yoruyor. Bu konuya duyarlı olunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bursa’dan Belçika’ya dönen Bekir Ardıç da dönüş yoğunluğunun üzerine eklenen sıcak havanın kendilerini zorladığını kaydetti.