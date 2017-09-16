Her şey bir anda oldu! Kutlama faciaya dönüyordu

Adnan Menderes Bulvarı’nda faaliyet gösteren kafenin açılışının 1’inci yıl kutlaması davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kutlama için çok sayıda balon bir görevli tarafından tutulurken, işletmeci Zeyni Ceylanmasaya konulan pastayı kesmek üzere harekete geçti. Bu sırada, tutulan balonlar, yerde ateşlenen meşalenin isabet etmesiyle bir anda patlayarak Ceylan’ın üzerinde alev topuna dönüştü. Balonların patlaması sonucu saçları ve yüzü yanan Zeyni Ceylan hafif yaralandı. Zeyni Ceylan, kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.