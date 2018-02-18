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    Her şey 7 saniyede oldu, genç kadın şaştı kaldı: Adam ne ara aldı

    İHA
    18.02.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Adana'da toplu taşıma aracında bir genç kadının cep telefonunun çalınması kamera tarafından görüntülendi. 7 saniyede gerçekleşen olayda kadın, telefonunu göremeyince tepkisini "Adam ne ara telefonumu aldı" sözleriyle dile getirdi

    Adana'da toplu taşıma aracında bir genç kadının cep telefonunun 7 saniyede yankesicilik yöntemiyle çalınması kameraya yansıdı.

    İHA'nın haberine göre, Adana'nın Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.Y., kızıyla birlikte toplu taşıma aracına bindi. Sürücüye parayı vermek için ayakta beklerken bir başka kişi, toplu taşıma aracına bindi.

    7 SANİYEDE ÇALIP CEBİNE KOYDU

    Genç araca biner binmez kadının yanına yaklaşıp cebindeki cep telefonunu, aracın hareket etmesi anından faydalanarak 7 saniyede çalıp cebine koydu. Bu anlar araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    "ADAM NE ARA TELEFONUMU ALDI"

    Genç kadın ise ücretini ödeyip yerine oturdu. Şahıs ise toplu taşıma aracının arka tarafına geçti. Genç kadın bir süre sonra telefonunun olmadığını fark edip aracın içini kontrol etti. Telefonunu göremeyince sürücüye inmek istediğini söyleyerek "Adam ne ara telefonumu aldı" diyerek araçtan indi.

    Genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis araçtaki güvenlik kamerasını incelediğinde zanlının yankesicilik suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.B.(34) olduğunu belirledi. Polis E.B'nin Tepabağ Mahallesi'nde toplu taşıma duraklarında beklerken yakaladı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında cep telefonunu çaldığını kabul ederek, "Hap almıştım kafam çok güzeldi bu nedenle yaptım pişmanım" dedi.

    Etiketler: hırsızlık , otobüste yankesicilik , adana , son dakika
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