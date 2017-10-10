Her seferinde mükemmel haşlanmış yumurtalar yapmanın formülü

Sizin için bu süreci kolaylaştıracak ve her seferinde mükemmel sonuca ulaşmanızı sağlayacak bir tarifimiz var. Hazırsanız başlıyoruz!

1. adım: Yumurtalarınızı tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Yumurtanızın bayat olmamasına dikkat edin. Ancak şunu da unutmayın: Çok taze yumurtalarda beyazın üzerini kaplayan zar kabuğa, birkaç günlük yumurtalarınkine nazaran daha fazla yapışır. O nedenle haşlanmış yumurta yapacaksanız bayatlamamış ama çok taze de olmayan bir yumurta tercih edebilirsiniz.

2. adım: Tenceredeki su kaynayana kadar ateşte tutun. Baloncuklar çıkmaya başladığında, ocağı söndürün. Tencerenin üzerine bir kapak kapatın ve bir kenarda beklemeye alın. Yumurtalarını sıcak suyun içinde pişmeye devam edecektir. Orta boy yumurtalar için 9 dakika, büyük boy yumurtalar için de 12 dakika boyunca suda tutmalısınız. Bu sürenin sonucunda parlak bir sarı ve canlılığını kaybetmemiş bir beyaz elde edeceksiniz.

3. adım: Bu sürenin sonucunda yumurtalarınızı sıcak sudan soğuk suya alın. Böylece hem yumurtaların pişmeye devam etmesini önlemiş hem de daha hızlı soğumalarını sağlamış olursunuz. Yumurtalar oda sıcaklığına eriştiğinde soymaya başlayabilirsiniz. Daha soğuk yumurta daha zor soyulacaktır.

4. adım: Yumurtayı kolayca soymak için tezgâhın üzerine yatırıp avcunuzla hafifçe baskı yaparak yuvarlayın. Bütün kabuk kırıldığında yumurtalarınızı biraz önce kullandığınız soğutma suyuna batırın. Bu yumurtanın zarının gevşemesini sağlayacaktır. Zarı yumurtanız suyun içindeyken kolayca soyabilirsiniz. Alternatif olarak musluktan akan basınçlı su da yumurtanızın kolay soyulmasını sağlayacaktır.