Her saniye bir olimpik havuz eriyor

Biz halen yaşadığımız şehirlerde küresel ısıtmadan kaynaklı içinde olduğumuz felaketin çok farkında olmasak da Kuzey Kutbu ve orada yaşayan canlılar için durum hiç de iç açıcı değil. Çünkü iklim değişikliğinin en ağır faturasını daha şimdiden buzullarının çok önemli bir bölümünü kaybeden, son 50 yıl içinde sıcaklığın küresel ortalamanın iki katı kadar arttığı Kuzey Kutbu ve orada yaşayan canlılar ödüyor.

Kuzey Kutbu, bu yıl rekor seviyede buz kaybı yaşadı ve nisan ayında sıcaklık ortalamanın 8 derece üzerindeydi. Bu olumsuz etkiler, hali hazırda oldukça kırılgan ve çok hızlı bir şekilde değişmekte olan Kuzey Kutbu ekosistemini de yok ediyor.

Kutup ayıları açlıktan ölüyor çünkü fokların dinlenme alanı olan, denize yakın buz alanlar ayıları taşıyamayacak kadar incelmiş ya da tamamen yok olmuş durumda.

Yazı geçirmek üzere Kuzey Kutbu’na göç eden kuşlar bahardaki en güzel çiçek açma mevsimini kaçırmaya başladı çünkü bu mevsim kuşlar gelmeden üç hafta önce sona ermiş oluyor.

Mavi balinalar gezegenin en büyükleri. Nüfusunun 20 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Boyu 35 metreye, ağırlığıysa 200 tona kadar çıkıyor. Yazları havanın daha serin olduğu ve temel besini olan krilin bol bulunduğu yüksek enlemlerde geçirmeyi seviyor. Ancak ne var ki sıcaklar bu bolluk ve bereketin sonunu getirmek üzere. Sıcaklar krilleri, krillerse balinaları etkiliyor. 1970’ten bu yana kril varlığının yüzde 80 azaldığı tahmin ediliyor.

İstanbul risk altında

Buzullardaki erimenin diğer canlılara olduğu kadar insan yaşamına da etkileri kaçınılmaz. Nature dergisinde yayımlanan yeni uluslararası bir araştırma 1992-2017 yılları arasında 3 trilyon ton buzulun kaybedildiğini ortaya koyuyor. Her saniye 2 bin 500 ton (1 olimpik havuz), her iki günde bir 1 gigaton (400.000 olimpik havuz büyüklüğünde) buzul eriyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile çalışan 88 bilim insanın yaptığı araştırmada, yerküreyi ısıtmaktan vazgeçmemiz halinde 2100’e kadar deniz seviyelerindeki yükselmenin 2.5 metreyi bulabileceği belirtiliyor.

Küresel sıcaklıklardaki hızlı artışın hemen durdurulmaması halinde sular altında kalacak yerler arasında New York, Şangay, Londra ve İstanbul gibi büyük metropollerle Bangladeş ve Pasifik’teki ada devletleri gibi deniz seviyesindeki ülkeler ve Nil ve Mississipi deltası gibi büyük tarım alanları da bulunuyor.

Kuzey Kutbu, 30 milyon kilometrekarenin üzerinde, çok geniş bir alan. Büyük bir bölümü, 4 km derinliğe kadar ulaşan okyanusla örtülü. Kuzey Kutbu’nda 30’dan fazla yerli halkı içine alan yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor.