Kalp hastalıklarını tamamen önlemeyeceğini belirterek Omega 3 takviyesinin kalp sağlığınıza ciddi oranda destek sağlayabileceği ile başlayalım. Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar için hava kirliliği, beslenme bozuklukları, stres gibi sebeplerle risk altında olan kalbiniz için bir iyilik yapıp onu Omega 3 takviyesi ile şımartabilirsiniz.

Özellikle soğuk havaların gelmesiyle birlikte benim gibi eklem ağrılarından şikayet edenlerdenseniz işte size güzel bir haber. Omega 3 takviyesi eklem ağrılarınıza da iyi gelecektir. Ayrıca Omega-3 destekleri kemik yoğunluğunu korumakta oldukça başarılıdır ve osteoporoza (kemik erimesi) karşı en büyük destekçilerinizden biridir.

Güzelliğine düşkün hanımlar bu maddeye odaklanacaktır. Omega 3 takviyelerinin yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğunu duymayan kalmamıştır sanırım. Aşırı güneşe maruz kalma ve yaşlanma gibi bazı etkenler vücudu çok fazla neme neden olabilir ve bu da kuru, pul pul dökülmesine neden olur. Bazı araştırmalar, balık yağı takviyelerinin üst düzey nemlendiricilerin uygulanmasından daha verimli olmasını sağladığını göstermiştir.

Omega-3 yönünden eksik bir beslenme beyninizin daha hızlı yaşlanmasına ve düşünme yetilerinizi gerileterek hafızanın bazı bölümlerini kaybetmenize yol açabilir. Birçok araştırma sonucunda balık yağı kullanmayan kişilerin beyinlerinin, kullananlara göre daha hızlı küçüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yani beyin sağlığını korumak için balık yağı desteği şarttır.

Peki her Omega 3 aynı mıdır?

Kolajenden biotine, multivitaminden Omega 3’e vitamin, mineral, multivitamin, bitkisel ve spesifik takviyeleri içeren doğal ürünleri ile eczanelerde sıkça en çok satanlar arasına giren Solgar, bu defa Omega 3 seçimi konusunda bilinçlendirmek üzere bir kampanyaya başlatmış. İşin bilinçlendirme gibi bir sosyal sorumluluk yanı da olduğu için bende konuyu yakın takibe almak istedim.



“Her Omega 3 Aynı Değildir!” diyen Solgar, tüketicilerin alım yaparken ürünlerin içindeki balık yağından elde edilen Omega 3 değerleri ve Omega 3 içindeki EPA/DHA değerlerini karşılaştırılması gerektiğini hatırlatıyor. Yüksek Omega 3 ve EPA/DHA değerlerine sahip Omega 3’lerin etkisinin daha fazla olacağını hatırlatan Solgar, ayrıca üretimin önemine dikkat çekiyor. Buna göre ağır metallerden arındırılmamış ve zararlı kimyasallar barındıran balık yağları ve Omega 3 takviyelerinin, yarar yerine zarar verebileceğini hatırlatarak, balık yağlarının tümünde ağır metallerden ve zararlı kimyasallardan arındırma işleminin son derece önemli bir konu olduğuna dikkat çekiyor.