Her okula ‘Nasreddin Hoca Köşesi’

Akşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nasreddin Hoca’nın daha iyi tanıtılması için okullarda ‘Nasreddin Hoca Köşesi’ oluşturulması kararını aldı. Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Öztaş, ziyaret sırasında belediyenin de desteğiyle Nasreddin Hoca’nın daha iyi anlatılması için okullarda ‘Nasreddin Hoca Köşesi’ oluşturulmasıyla ilgili bir projesinin olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Salih Akkaya da, ‘Nasreddin Hoca Köşesi’nin güzel bir proje olacağını ve belediye olarak her türlü desteği vermeye kararlı oldukları söyledi.

Akkaya, “Nasreddin Hocay’la ilgili Akşehir’imizde çeşitli etkinlikler var. Çok dolu dolu geçen bu yıl 59’uncusunu gerçekleştireceğimiz 5-10 Temmuz şenliklerimiz var. Bununla birlikte Nasreddin Hoca anma etkinliklerimiz var. Nasreddin Hoca’nın mesajlarının daha iyi iletilmesi için Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca’nın torunları olarak bu tarz faaliyetleri sürdürüyoruz. SÜNHAM’ın bahsettiği konu ise çok farklı ve güzel bir konu. Her okulda Nasreddin Hoca’nın tanıtımını yapmak ve böyle bir köşe oluşturmak gerçekten güzel bir düşünce” dedi.