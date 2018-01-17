Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Her okula ‘Nasreddin Hoca Köşesi’

    Her okula ‘Nasreddin Hoca Köşesi’

    DHA
    17.01.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Konya’nın Akşehir İlçesi’nde her okulda öğrencilerin ünlü Nasreddin Hocayı daha iyi anlamaları için ‘Nasreddin Hoca Köşesi’ oluşturulacak.

    Akşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nasreddin Hoca’nın daha iyi tanıtılması için okullarda ‘Nasreddin Hoca Köşesi’ oluşturulması kararını aldı. Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Öztaş, ziyaret sırasında belediyenin de desteğiyle Nasreddin Hoca’nın daha iyi anlatılması için okullarda ‘Nasreddin Hoca Köşesi’ oluşturulmasıyla ilgili bir projesinin olduğunu söyledi.

    Belediye Başkanı Salih Akkaya da, ‘Nasreddin Hoca Köşesi’nin güzel bir proje olacağını ve belediye olarak her türlü desteği vermeye kararlı oldukları söyledi.

    Akkaya, “Nasreddin Hocay’la ilgili Akşehir’imizde çeşitli etkinlikler var. Çok dolu dolu geçen bu yıl 59’uncusunu gerçekleştireceğimiz 5-10 Temmuz şenliklerimiz var. Bununla birlikte Nasreddin Hoca anma etkinliklerimiz var. Nasreddin Hoca’nın mesajlarının daha iyi iletilmesi için Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca’nın torunları olarak bu tarz faaliyetleri sürdürüyoruz. SÜNHAM’ın bahsettiği konu ise çok farklı ve güzel bir konu. Her okulda Nasreddin Hoca’nın tanıtımını yapmak ve böyle bir köşe oluşturmak gerçekten güzel bir düşünce” dedi.

    Etiketler: OKUL
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri