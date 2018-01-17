Her okula ‘hobi bahçesi’ açıldı

Kağıthane Belediyesi şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşların doğayla iç içe olmalarına olanak sağlayacak hobi bahçelerinin açılışını törenle gerçekleştirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç çocuklarla birlikte açılışını gerçekleştirdiği hobi bahçelerinin ilk bitkisini dikti. İlçedeki tüm ilk ve ortaokullar için ayrı ayrı hobi bahçeleri kuran Kağıthane Belediyesi, çocukların doğayla iç içe olmalarına olanak sağlayacak bir ortam oluşturdu. 10 dönümlük araziye kurulan hobi bahçeleri sayesinde çocuklar şehrin içinde meyve, sebze ve mevsim çiçekleri yetiştirebilme fırsatına erişiyor. 60 adet ayrı bahçesinin bulunduğu arazide 545 ağacın yanı sıra çeşitli bitkiler yer alıyor. Hobi bahçeleri havadan görüntülendi.



“60 TANE BAHÇE YAPTIK, HER BİR OKULUMUZA BAHÇE TAHSİS ETTİK”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Bugün burada hobi bahçemizi hizmete açtık. Kasım, Aralık ve Ocak ayları içerisinde 34 tane yeni alanımızı hizmete açtık. Bugün de hobi bahçemizi ilk ve ortaokul çocuklarıyla birlikte hizmete açıyoruz. 60 tane bahçe yaptık, her bir okulumuza bahçe tahsis ettik. Çocuklarımız burada toprakla iç içe olacaklar, sebze ve meyve yetiştirmeye alışacaklar. İnşallah İlçe Milli Eğitim Müdürümüz’ünde söylediği gibi bir de yarışmamızı yaparız, en güzel hangi okulumuzun bahçesi olmuş görürüz. Önemli olan çocuklarımızı bu şehrin yorucu ortamında dinlenebilecekleri, toprakla buluşabilecekleri ortamlar oluşturmaktı. Bunu oluşturduk, çok güzel bir gün oldu” dedi.



“YEŞİLLE İÇ İÇE OLACAĞIMIZ BİR ORTAM OLUŞTU”

Doğayla iç içe olabilme fırsatı kazandıklarını belirten Betül Özden, “Kağıthane’de Fazlı Kılıç sayesinde çok mutluyuz. Böyle çalışmaların devam etmesini diliyoruz. Bizim için güzel bir ortam oluştu, yeşillik, orman çok güzel” diye konuştu.

“BAHÇELERİMİZİ ÇİÇEKLERİMİZLE SÜSLEYECEĞİZ”

Rengarenk çiçekler dikmek için sabırsızlandığını söyleyen 7’nci sınıf öğrencisi Yağmur Sayın ise, “Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederim, okullarımıza ayrı ayrı hobi bahçeleri imkânı sunduğu için. Burada toprakla beraber iç içe olacağız, fidanlar ve çiçekler dikeceğiz. Bu bahçeleri güzel süsleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.