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Her okul servisi ücretini kabul etmeyin! İşte kim ne kadar ödeyecek tam liste...

Sefer LEVENT
09.09.2017 - 08:02 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 08:38

Her ilde yetkili kuruluşlar tarafından açıklanan kilometre başına servis ücretlerine dikkat edin. Eğer sizden istenen ücret olağandışı ise mutlaka bu yetkili kuruluşlara itiraz edin. Kimsenin sizden bu ücretlerin üzerinde bir talepte bulunmaya hakkı yok!

Her okul servisi ücretini kabul etmeyin İşte kim ne kadar ödeyecek tam liste...

OKULLARIN bir kısmı açıldı bir kısmının ise açılmasına günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gündem hiç değişmiyor. Müfredat, kayıt parası, okul ücreti ve servisler. Geçen hafta okul bahçesindeki silahlı servis çatışmaları manşetlerdeydi. Bu konularda Hürriyet’te çok ayrıntılı haberler yer aldı. Ben konuyu şimdi de okul servislerine ödediğimiz ücretlere getirmek istiyorum. Evlerle okulların arasının açılması nedeniyle toplu taşıma araçlarına alternatif olan servis şirketlerinin sayısı her yıl katlanarak büyüdü. Türkiye genelinde 40 bin adet okul servis aracı hizmet veriyor. Bugün sadece İstanbul’da okul servisi pazarının büyüklüğünün 1 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Tabii ki bu para, son halka olan vatandaşlardan yani ailelerin cebinden çıkıyor. Peki ama ödediğiniz servis ücretine ne kadar hakimsiniz? Servis ücretlerinin neye göre hesap edildiğini biliyor musunuz? Hepsinden önemlisi sizden olağandışı bir servis ücreti istenirse bu durumda ne yapmanız gerektiğinden haberdar mısınız?

İşe ödemeniz gereken servis ücretlerini belirterek başlayalım.

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Etiketler: sefer levent , okul servis ücretleri , okul servis ücretleri 2017-2018
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