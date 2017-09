Her maçı da kazanamayıver

Her maçı da kazanmayıver… Ezeli rakip berabere kalmış, onu da yalnız bırakmak olmaz… Dolayısıyla şaşılacak bir sonuç değil. Kadıköy’de çok maçı var diye fikstür avantajı etiketi vurulan Fenerbahçe’nin, deplasmana gelecek takımların taktiklerini de iyi değerlendirmesi gerekli. Diyarbakırspor’un dirençli futbolu, dakikalar geçtikçe golü bulamayan Fenerbahçe’nin paniklemesi, doldur boşalt futbol, bir türlü kaleye girmeyen bir top, Ayman’ın doksana uçan müthiş ama kabul edelim her zaman olmayacak şutu ve bir karambol golü ile kurtarılan bir puan. Maçın özeti bu. Bilinçsiz baskı kurma isteği, Fenerbahçe’nin son maçlarda gördüğümüz istek ve hırsını verimli hale getiremedi bu gece Kadıköy’de. Ne olursa olsun, golü bulamadığınız her maçta Fenerbahçe olarak zorluk çekeceğiniz kesin. Klasik bir lig maçı izledik, sonuç son on dakikada birkaç kez değişebilirdi. Kalecilerin başarılı günlerinde olması, Volkan ve Gökhan’ın maçın kaderine etki etmesine neden oldu. Diyarbakırspor defansının işi, uzaktan gelen yüksek toplarla biraz daha kolaylaştı. Kanatlardan gelemeyen toplar, Fenerbahçe’nin özellikle ikinci yarıda bir an önce öne geçme isteği sarı lacivertlileri sıkıntıya soktu. Sonuç normal. Diyarbakırspor için çok değerli bir puan geldi, Fenerbahçe ise rakibi ile arasındaki puanı arttırarak kazanabileceği psikolojik avantajı kaybetti. Yeşil kırmızılı takımın sağlam defansı yanında ileride sürekli gol araması, topu alabildiği zamanlarda hızla rakip kaleye ilerlemesi maçın kalitesini arttırdı. Böylesi tansiyonu yüksek bir maçın gerektirdiği sertlikler, kartlar, kavga ve itişmeler hepsi normal. Lig maratonunda olur böyle şeyler, geçelim. Maçta dikkati çeken birkaç soru ve not ile bitirelim: Santos’un golü ile beraberlik geldiğinde daha oynanacak 5 uzatma dakikası vardı. Santos golü attıktan sonra neden topu alıp santraya koşmadı da, büyük sevinç gösterileri ile zaman kaybetti? Hakem Gençerler maç boyunca her anlamda vasatın altındaydı. Diyarbakırspor’un da hakemle ve zamanla oynaması deplasmandan puan kazımaya çalışan bir takım için normal. Peki ya maçın başından beri hakemle uğraşan Emre’ye, açılan topu alıp tehlikeyi devam ettireceğine hakeme koşan Guiza’ya, maçın başından sonuna kadar futbol oynadığı kadar maçı dinamitlemeye çalışan Diyarbakırsporlu Barış’a kızdığı için kırmızı kart gören Topuz’a ne demek lazım? Fenerbahçe’ye takım ruhu geliyor dedik. Takım ruhunun enerjisini hakemle değil rakiple mücadelede kullanmak ve oyuna bakmak gerekiyor. Diyarbakırspor gol yemeyecek bir takım değildi, sarı lacivertliler doldur boşalta erken başlayınca işlerini zorlaştırdılar sadece. Son olarak: devre arasında transfer yapamadınız sevgili yönetim, bari şu stada yeni bir zemin transfer etseydiniz, o da olurdu.