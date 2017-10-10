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    ‘Her kabadayılığının faturası halka kesiliyor’

    ANKARA
    10.10.2017 - 23:02 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, dış politikada yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Erdoğan’ın yaptığı her kabadayılığın faturası halka kesiliyor. Kriz kapıda, kriz erteleniyor, borçlarla şişirilen tüketimi körükleyerek kriz geleceğe erteleniyor” dedi. Kemalbay, dün partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

    SAKIN ALTIN VERMEYİN

    “Şeffaf olmayan, hesap vermeden yürütülen bu saldırgan politikalar, Saray’ın örtülü ödeneklerinden yapılan harcamaları da bize gösteriyor. Altınlarınızı isteyen Cumhurbaşkanı adlı bir şahıs sizi ararsa sakın ha sakın onlara altın maltın vermeyin. Altından sonra da gelip sizin ekmeğinizi isteyecekler. Vatandaşın kötü günler için ayırdığı altınlara göz dikerek mi gelecek planlarınızı uygulayacaksınız? Siz böyle planlarla mı büyük ekonomi olacaksınız? Eğer paraya ihtiyacınız varsa biraz kendi harcamalarınızı kısın, lüks araçlara binmeyin, yurtdışı gezilerine araçlarınızı taşımayın.”

    Etiketler: gazetehaberleri , hdp , Serpil Kemalbay
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