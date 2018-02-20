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    ‘Her hukuki düzenlemeye sonuna kadar destek’

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

    “Adana ve Antalya’da vuku bulan çocuk istismarları herkesi infiale sürüklemiştir. Söylemeye dilimin varmadığı, en rezil suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmektedir. Emzikli bir yavrunun günahsız yüzüne, bu şartlar altında nasıl bakacağız? Çocuklarına yan gözle bakılan, evlilik yaşıyla ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşılan bir milletin hüznü dağlar kadardır. Bu da bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburiyettir. Kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece ne demokrasiden, ne özgürlükten, ne de insanlıktan bahis açmak imkânsızdır. İstismar ve tecavüz vakaları frensiz ilerlemektedir. Kim ki, çocukların hakkını imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır. Sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır. Yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna kadar destek vereceğiz. Toplum hayatımızı sapıklardan ayıklamak amacıyla her sorumluluğu almaya hazırız.”

    Etiketler: gazetehaberleri , devlet bahçeli , bahçeli , son dakika
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