Her gün evinin önüne gelen tilkiyi besliyor

Cunda Adası Yeniyol mevkiinde yaşayan Azize Abay, kompresör ustası eşi Sadık Abay'ı geçen yıl 15 Kasım'da kalp krizi sonucu kaybetti. Eşinin vefat ettiği günün akşamı, bir tilki, çiftin evinin önüne geldi. Azize Abay, tilkiyi görüp, aç olabileceğini düşünerek yiyecek verdi. O günden sonra tilki her gün evin önüne gelmeye başladı.

Tilkiye et, balık, kedi maması ve çeşitli yiyecekler verdiğini anlatan Abay, "Eşimi geçen yıl 15 Kasım'da kaybettim. O günden beri her gün bir tilki geliyor, evin içine kadar giriyor ve hazırladığım yemeği yedikten sonra gidiyor. Her gün hiç aksatmadan bana misafir oluyor ve ben de bundan çok mutlu oluyorum. Bugüne kadar hiç tilki görmemiştim. Korkardım ve insanlara yaklaşacağını hiç tahmin etmezdim. Yağmur yağdığı günler gelmeyince çok üzülüyorum. Bazen kapıyı açarak, 'Oğlum gelir misin' diye sesleniyorum" dedi.